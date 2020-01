ISOLERT: sander Øverjordet (til venstre) mister EM-åpningen på grunn av et magevirus. Også romkameraten Kevin Gulliksen (til høyre) må holde avstand til lagkameratene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sykdomsalarmen går i EM-troppen – frykter norovirus

TRONDHEIM (VG) Sander Øverjordet ligger isolert på hotellrommet meg magetrøbbel i stedet for å spille kveldens EM-åpning mot Bosnia-Hercegovina. Bare legen får besøke ham.

Håndballlandslaget frykter at det er noroviruset som er på ferde.

– Vi vet at noroviruset går nå i Norge. Det har samme sesong som influensaen, sier lege Thomas Torgalsen til VG. Han sier at det tar flere dager å avklare om det virkelig er snakk om alle idrettsutøveres store skrekk under mesterskap.

– Vi må ta høyde for at det er norovirus, sier Torgalsen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og vanlig diaré.

Viruset er «ekstremt infeksiøst» og rammet norsk håndball også sist de arrangerte mesterskap på norsk jord. Flere av håndballjentene ble rammet på Lillehammer i 2010 og sykdommen var en medvirkende årsak til at det ble et overraskende tap for Sverige i gruppespillet.

Debutanten fra Haslum ble syk natt til fredag.

– Jeg er den eneste som får gå inn på rommet hans. Han har fått drikke og nå prøver vi med litt mat. Så får vi se om han tåler det.

Legen opplyser at han har munnbind, plasthansker og et laken rundt seg inne hos Øverjordet. Det gjelder å redusere alle mulige smittemuligheter.

Øverjordets romkamerat, Kevin Gulliksen, er ikke syk. Men han bor også på eget rom og må holde avstand til lagkameratene.

– Han sitter ikke ved siden av noen når han spiser. Det skal være en stol imellom, opplyser legen.

EM-kampene kommer tett for Norge. Kveldens kamp mot Bosnia følges opp av møter med Frankrike og Portugal søndag og tirsdag. Norge har ikke råd til feilskjær foran en enda tøffere mellomrunde der både Sverige og Danmark kan bli motstandere i Malmö.

Christian Berge slapp nyheten om sykdommen i møtet med pressen i formiddag.

– Vi er 15 spillere som ikke er syke og fullstendig klare for match. Hvis det skulle dukke opp noe mer etter hvert så får vi reagere ut i fra det. Det er selvfølgelig viktig å reagere så fort som over hode mulig, sier landslagssjefen.

Sander Øverjordet var en av overraskelsene i Berges EM-uttak. Han har ingen sentral rolle i laget. I generalprøven mot Serbia kom han inn mot slutten og scoret et fint mål i sin fjerde landskamp.

– Vi forholder oss til de femten som skal spille, sier Berge.

– Vi har gledet oss og sett frem til dette lenge. Nå smeller det. Så gjelder det ikke å endre for mye reaksjonsmønstre på de ulike scenarioene som kommer. Det blir det viktigste, sier han.Kristian Bjørnsen debuterer som kaptein i mesterskap i Bjarte Myrhols fravær.

– Jeg håper å gjøre mye av det samme som han har gjort og lede laget så godt som det går, sier den 31-årige siddisen som til daglig spiller i Wetzlar.

