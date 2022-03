FRISTILT: Eduarda Amorim Taleksa er fristilt fra kontrakten i Russland, men kommer ikke til Vipers.

Vipers gikk glipp av verdensstjerne

Den brasilianske legenden Eduarda Amorim Taleksa (35) kunne ha avsluttet karrieren i Vipers, men ble stoppet av norske regler. Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad reagerer på hvordan flere av konkurrentene i Champions League har forsterket seg.

Av Jostein Overvik

Amorim vant VM-gull med Brasil i 2013 og gikk til topps i Champions League hele fem ganger med Györ. Der har hun hatt Vipers-profilene Nora Mørk og Katrine Lunde som lagvenninner. Det er ingen tvil om at Amorim var ønsket i Kristiansand etter at hun lørdag ble fristilt i russiske Rostov-Don.

– Det var en mulighet. Ingen ting var avklart. Men vi sonderte terrenget, bekrefter Gjekstad. Han opplyser at Vipers hadde flere muligheter for å hente de mest attraktive spillerne fra de russiske toppklubbene CSKA Moskva og Rostov-Don.

Nå ender Grace Zaadi i Metz, Ana Gros i Krim Ljubljana, Béatrice Edwige i Ferencvaros, mens Eduarda Amorim skal spille sesongen ut med Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune i Bucuresti.

Det internasjonale håndballforbundet åpnet sist lørdag for fristille spillere med kontrakter i russiske, hviterussiske og ukrainske klubber. Vipers søkte til Norges Håndballforbund om unntak fra det norske overgangsvinduet. NHF besluttet å åpne for at personer med asyl- eller flyktningstatus kan delta i kamper, begrenset til 3. divisjon og lavere divisjoner. Pluss aldersbestemt håndball.

Men håndballforbundet vil beskytte lik konkurranse i sine tre øverste divisjoner i avslutningen av sesongen. Forbundene i Sverige og Danmark skal ha samme holdning.

– Jeg har ingen store problemer reglene i Norge spesielt hvis det er i samarbeid med de andre forbundene i Skandinavia, understreker Gjekstad.

I det europeiske håndballforbundet må spillere være spilleberettiget nasjonalt for å delta i internasjonale turneringer. Dermed ble det uaktuelt å hente en stjerne fra de to russiske Champions League-klubbene.

SKIFTER BEITE: Tatjana Brnovic (til venstre) her med Nora Mørk i OL, er klar for Krim i Champions League-avslutningen. Montenegrineren spilte gruppespillet for Buducnost og har også vært innom Rostov-Don før kontraktene ble fristilt sist helg.

Vipers-treneren reagerer på at flere av konkurrentene har styrket seg på grunn av fjerningen av EHF-regelen om at spillere bare kan spille en klubb i Champions League i løpet av samme sesong.

– Vi ønsker å tilbakestille den reglen, sier Gjekstad.

– Nå er det plutselig lov å spille for flere klubber i Champions League samme sesong. Det synes vi er merkelig. Vi så før Ukraina-krigen at spillere fra utslåtte klubber plutselig skal spille for lag som fortsatt er med, sier han.

Vipers er direkte kvalifisert for kvartfinalen i månedsskiftet april/mai. Der møter de vinneren av playoffkampen mellom Ferencvaros og Krim Ljubljana. Sistnevnte har ikke bare styrket seg med Ana Gros, men også Tatjana Brnovic som spilte gruppespillet for Buducnost.

– Det gir en bismak at man kan plukke spillere fra andre Champions League-lag så sent i sesongen. Det er en spesiell situasjon med krigen i Ukraina. Sånn sett kan det være greit med noen unntak. Men generelt er jeg tydelig på at jeg ikke synes noen skal kunne spille Champions League mer enn for en klubb, sier Gjekstad.

Han ser uansett ut til å få en bredere tropp i sesongavslutningen. Hanna Yttereng gjør i kveld comeback for Vipers mot Larvik. Forsvarssjefen har vært lenge ute med en skulderskade. Også Silje Waade er på vei tilbake etter at hun ble kneskadet for over ett år siden.