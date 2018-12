STJERNETREFF: Malin Aune (til venstre) fikk gjennombruddet med siden seks mål mot Tsjekkia. For kantkollega Marit Røsberg Jacobsen har EM til nå vært tyngre. Foto: Bjørn S. Delebekk

Malin Aune kan bli Norges neste stjerne : – Verdensklasse

BREST (VG) I løpet av de siste månedene har alt løsnet for Malin Aune (23). Trønderen på høyrekanten har gått fra rekruttlandslaget til EM-suksess.

Publisert: 04.12.18 17:44

– Verdensklasse. Virkelig bra av Malin, melder erfarne Veronica Kristiansen (28).

– Herregud. Det var dritartig. Det gikk veldig fint, sier trønderen selv etter seks mål på seks skudd mot Tsjekkia.

– Det betyr masse for meg. Det er dette jeg trener for, sier hun.

VG plasserer henne i en sofa på Hotel Escale sammen med kollegaen på høyrekanten, Marit Røsberg Jacobsen . Nordlendingen har hatt en mye tøffere inngang på mesterskapet.

Lørdag misset hun på det siste skuddet i ettmålstapet for Tyskland.

Mandag forsvant hun ut med rødt kort etter en for tøff takling.

– Jeg har sovet godt i natt, svarer hun på VGs spørsmål.

– Jeg vet hva jeg står for. og det har gått bra i ny klubb i Danmark, sier Esbjerg-kanten som har vært på høstens lag i den danske serien.

– Jeg gleder meg selvsagt over at Malin har gjort det så bra.

På landslagets kjemper de om spilletiden.

– Men først og fremst er vi et team. Det handler om å gi hver andre gode tips både i forsvar og angrep, sier Malin Aune .

Den norske høyrekanten har vært «up for grab» siden Linn Kristin Riegelhuth Koren (34) spilte sitt siste mesterskap under OL i Rio.

I EM samme høst Hergeirsson på Aune, men det endte opp med at Amanda Kurtovic spilte mest på kanten. Noe av det samme skjedde i fjorårets VM. Men da var det Marit Røsberg Jacobsen som fikk sjansen uten å bli satses på da det virkelig gjaldt.

Hun ble med videre. Mens Malin Aune så sent som for to måneder siden spilte på rekruttlandslaget. Men i høst har hun kommet som en komet i Vipers. Siden 2015 har hun trent på seg flere kilo og fått fysikken godt på plass.

Selv mener hun Ole Gustav Gjekstad er noe av forskjellen. Den nå 51 år gamle Vipers-treneren scoret selv 548 landslagsmål frem til 1995.

– Han gir meg gode råd og kan faktisk fortsatt vise meg noe av det i praksis, smiler Aune.

– Hva har han lært deg?

– For eksempel detaljer som hvordan jeg holder armen, hvor jeg har blikket, forklarer hun etter 24 Champions League-mål og 25 scoringer i eliteserien.

Det kan bli mange flere i EM også. Hun er langt foran sine to scoringer fra sist EM.