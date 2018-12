BONJOUR BREST: Silje Solberg (til venstre) og Katrine Lunde har trent på komme inn som innbyttere før EM i franske Brest. Her gir de hverandre den obligatoriske «selvtillitsklemmen». Foto: Bjørn S. Delebekk

Katrine Lunde og Silje Solberg: Slik blir super-keeperne utfordret

BREST (VG) Norge tapte VM-finalen etter å ha byttet keeper fire ganger. Nå har Katrine Lunde (38) og Silje Solberg (28) trent på å bytte inn. Super-keeperne blir nøkkelen til suksess i EM-åpningen mot Tyskland lørdag.

– De er ikke superkomfortable med situasjonen, hevder målvaktstrener Mats Olsson.

Han vil ha umiddelbare prestasjoner i det han kaller «skarpe situasjoner». Det vil si at sisteskansene skal kunne levere topp prestasjoner kun sekunder etter å ha varmet innbytterbenken.

Det er ingen tvil om at Norge går inn i EM med den beste keeperduoen. Begge er kåret til EMs beste keeper: Solberg en gang (2014) og Lunde i hele tre europamesterskap (2012, 2010 og 2008). Men Mats Olsson – en av verdens beste keepertrenere uansett kjønn – krever mer. Særlig når de blir kastet på banen som innbyttere.

Norges gruppespill Lørdag kl. 15.00: Tyskland Mandag kl. 21.00: Tsjekkia Onsdag kl. 21.00: Romania Alle kampene vises av Viasat.

– De blir satt i ubehagelige situasjoner. Men slik er livet som målvakt. De må levere to redninger når vi trenger dem, forklarer Olsson.

Lunde og Solberg utgjør Norges keeperteam for første gang på seks år i mesterskap. Den lave høstsolen skinner ytterst i Bretagne når Lunde og Solberg klasker hendene sammen til ære for VGs fotograf. De to stjernene gir hver andre en klem utenfor trestjerners Hotel Escale. Håndballjentenes hjem frem til torsdag.

– Selvtillitsklem. Det gir en liten «boost». Vi står sammen, forklarer Silje Solberg .

Slik er rutinen når Norge skifter keeper.

Hun er vant med 60 minutters spilletid i ungarske Siofok. Solberg hadde reddet 60 prosent av skuddene i forrige ukes oppkjøringskamp mot Ungarn. Likevel vinket Olsson henne av banen. Det likte hun ikke godt.

Mot Danmark dagen etter var det motsatt. Det var også meningen keeperne skulle bytte helt mot slutten av EM-generalprøven mot Frankrike, men da tråkket Lunde over på oppvarmingen.

– Det er greit å bli vant til ulike roller, mener Solberg.

– Det er en annen situasjon. Men du skal være 100 prosent klar akkurat der og da. Selvsagt må vi jobbe for å få det til, sier hun.

– Det er to forskjellige ting. Du står i fare for å falle ut mentalt på benken, forklarer Lunde og fortsetter:

– Det krever litt mer å sitt stille i 25 minutter og komme inn fra benken.

Katrine Lunde er et soleklart førstevalg hjemme i Vipers.

– Så lenge jeg spiller bra. så synes jeg skal fortsette. Det er sånn jeg ser på det, sier hun.

I fjorårets VM sto hun klart mest i det norske målet. Men etter å ha kjent litt på sykdom var hun ikke på sitt beste i VM-finalen. Mats Olsson antyder at det kommer til å bli en jevnere fordeling på spilletiden i EM.

– Belastningen bør være jevnere fordelt enn den var i VM, mener keepersjefen.

Konkurransen er beinhard blant norske keepere. Det vet de to alt om. Solberg ble vraket til både Rio-OL og fjorårets VM, mens Lunde hverken fikk være med på VM-gullet i 2015 eller EM-gullet i 2016.

Men nå handler det om å samarbeide.

– Katrine er veldig flink til å coache. Jeg tar med mye fra henne. Hun blir også bedre av å hjelpe meg. Det er viktig i et keeperteam at man er to og ikke står der alene, sier Silje Solberg.

– For oss er det veldig greit å jobbe i team. Mine beste venninner er tidligere målvakter som har spilt sammen med. Vi blir veldig «close», utveksler erfaringer og deler mange følelser. Vi kommer tett på hver andre, mener Katrine Lunde.

Hun går løs på sitt mesterskap nummer 17. Karrieren har fått et kraftig oppsving etter at hun vendte hjem til Kristiansand.

– Det er veldig imponerende. Du ser det i øynene hennes at hun elsker håndball og at det er det hun vil drive med. Hun spiller med stor begeistring i sjelen. All respekt for at hun har kommet tilbake, sier Silje Solberg.

Selv spiller hun EM fra start etter at hun i fjor ble hentet inn som en tredje keeper til EM-finalen. Etter at hverken Lunde eller Kari Aalvik Grimsbø hadde lyktes ble Solberg kastet desperat inn for å redde VM-gullet de siste fire minuttene mot Frankrike.

Det gikk ikke. Hun tok ikke en ball. Keeperbyttene hadde ingen verdi. Det skal de ha Frankrike de neste to ukene.

Om Mats Olsson får det som han vil.