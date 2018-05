STERK STREK: Albertina Kassoma kjemper seg forbi Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal i OL for to år siden. Foto: MARKO DJURICA / X01390

Vipers har jobbet med å hente stor afrikansk stjerne

Publisert: 20.05.18 08:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-05-20T06:18:47Z

KRISTIANSAND (VG) 192 cm høye Albertina Kassoma (21) kan bli Kari Brattsets erstatter i Vipers. Kristiansand-klubben har arbeidet med å få to angolske landslagsstjerner til Norge.

Klubben avviser ikke VGs opplysninger, men bekrefter dem heller ikke.

– Vi har et prinsipp om aldri uttale oss før signeringen er på plass, sier daglig leder, Terje Marcussen. Men opplyser at trippelmesteren skal signere to eller tre toppnavn.

– Vi leter i hele verden. Skal vi bli et Final Four-lag i Champions League kan vi ikke bare se til Norden. Da må vi se overalt, mener han.

Kassoma er uansett i ferd med å bli en stor stjerne i afrikansk håndball. Angola har i en årrekke hatt kontinentets beste kvinnelag.

Kassoma møtte Norge under OL for to år siden. Angola overrasket mange og ble nummer åtte. Strekspilleren scoret 11 mål på 15 skudd da de angolske jentene havnet på en litt skuffende 19. plass under VM i Tyskland denne sesongen.

Ifølge VGs opplysninger skal Vipers også ha jobbet med å få en angolsk bakspiller til Norge. Klubben er nøye på ikke å kommentere navn og nasjon. Men Terje Marcussen er åpenbart ikke redd for å hente spillere fra andre kontinenter. Han er tidligere daglig leder i fotballklubben Fløy, som har hatt suksess med å hente cubanere til Sørlandet.

– Uansett fra hvor i verden spillere kommer, så skal vi greie å integrere de, sier Marcussen på generell basis.

Angola slo gjennom med kvartfinaleplass i VM 2007. Året etter skrev VG om at det ville koste fra en million kroner og oppover å få en angolsk spiller til Norge .

Albertina Kassoma er født på Cap Verde, men spiller i Primeiro de Agosto i Angolas hovedstad Luanda. Klubben skal allerede den gang ha betalt sine beste spillere en årslønn tilsvarende 40.000 kroner.

Vipers mister foruten Kari Brattset også keeper Sakura Hauge og utespillerne Kristin Nørstebø og Pernille Wang Skaug, i tillegg til at Kristine Lunde-Borgersen går tilbake til jobben som assistenttrener.

Byåsens Hanna Yttereng er hentet inn som ny strekspiller, mens Stabæks to stortalenter Henny Reistad og Josefine Intelhus kommer som nye inn i bakspillerrekken. Marta Tomac er også tilbake etter kneskaden og scoret tre fine mål i den avgjørende sluttspillfinalen.

Prosessen med Angola skal ha startet før det ble klart at Ole Gustav Gjekstad skal ta over for Kenneth Gabrielsen som trener. Gjekstad vil heller ikke kommentere at han kan komme til å få ansvaret for å integrere angolske spillere i sitt nye lag.

– Nei, det har jeg egentlig ingen kommentar til.

VG har uten å lykkes forsøkt å komme i kontakt både med det angolske håndballforbundet og deres danske trener, Morten Soubak.