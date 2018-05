Trøblet mot Ukraina – drar til Karibia med verdensmesteren

(Ukraina-Norge 21–26) Håndballjentene drar i juli på treningsleir med verdensmester Frankrike på idylliske Martinique i Karibia. Ukraina ble slått etter en god del trøbbel i den nest siste EM-kvalifiseringskampen i Kiev.

Veronica Kristiansen & co. er for lengst klare for EM i Frankrike i desember. Norge underpresterte i den tapte VM-finalen mot Frankrike sist vinter, og skal denne sommeren både trene og spille uoffisielle kamper mot de franske verdensmesterne.

– Det tror jeg blir bra, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til VG.

Hun spilte ikke i Ukraina. Også Sanna Solberg og Vilde Ingstad hadde fått fri. 38 år gamle Katrine Lunde gjorde 18 redninger i en kamp Norge måtte slite helt frem til ledelse 20–19. Marit Røsberg Jacobsen scoret fem mål på sine seks skudd, mens Veronica Kristiansen også satte inn fem. Søster Jeanett Kristiansen spilte seg opp etter en dårlig start, og satte fire mål i comebacket på landslaget.

– Katrine er den som redder oss litt, sier Thorir Hergeirsson til Viasat.

– Vi visste det ville bli en slite kamp. Det ble en fight. Men det er bra, sier banens beste.

– Vi har mange nye relasjoner, men i det store og det hele mye positivt, mener landslagssjefen.

Kampen i tall Ukraina-Norge 21–26 (8–10) Palace of Sport. Tilskuere: 1500. Mål Norge: Veronica Kristiansen 5, Marit Røsberg Jacobsen 5, Jeanett Kristiansen 4, Thea Mørk 2, Amanda Kurtovic 2, Emilie Hegh Arntzen 2, Stine Skogrand 2, Heidi Løke 1, Kari Brattset 1, Helene Gigstad Fauske 1, Ingvild Bakkerud 1. Toppscorer Ukraina: Jirina Glibko 7. Utvisninger: Ukraina 3 x 2 min., Norge 2 x 2 min. Dommere: R. Brkic/A. Jusufhodzic, Østerrike.

Debutant Ingvild Bakkerud ordnet ett mål på sin ene mulighet, mens Moa Högdahl også fikk sjansen i debuten. Tonje Enkerud ble sittende på benken da Norge vant sin femte av fem mulige i EM-kvaliken.

– Veldig, veldig moro. En stor ære å spille på dette laget, sier Bakkerud fra Skrim og kaller scoringen «deilig». Neste sesong spiller hun for danske Odense. Mens Høgdahl går fra Byåsen til Viborg.

– Absolutt godkjente debuter, sier Hergeirsson.

Forberedelsene til sluttspillet starter for alvor når troppen drar til Karibia i juli.

Dette er grep Norge har tatt flere ganger på sommerstid. Blant annet var de to nasjonene sammen på treningsleir i Fransk Guyana i 2002. Norge har også vært i Russland og Sør-Korea på lignende opplegg. Foran de to siste OL har Sverige vært med på Norges treningsleir i Portugal.

Men dette er første gang Norge drar på treningsleir sammen med en nasjon som nettopp har vært finalemotstander i et internasjonalt mesterskap.

Norges Håndballforbund opplyser at det fortsatt mangler en del avklaringer rundt hvilke spillere som blir med til Karibia. EM-kvalifiseringskampen mot Sveits lørdag i Larvik og oppvisningsmatchen mot et All Star-team med gamle stjerner søndag avslutter denne sesongen.

Vanligvis har Norge hatt en samling på Algarve i juni, men denne sommeren byttes Portugal-leiren ut med trening og ikke offisielle kamper mot Frankrike på Martinique.

– Juli er jo vanligvis feriemåned for spillerne. Så vi vet ikke om alle blir med. Men vi drar med dem som kan og gjør det beste ut av det, sier Hergeirsson til VG.

– Jeg kommer i alle fall til å være med, sier Stine Bredal Oftedal.