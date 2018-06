Abelvik Rød (20) i fokus da Flensburg vant dramatisk gull

Publisert: 03.06.18 16:55 Oppdatert: 03.06.18 17:40

HÅNDBALL 2018-06-03T14:55:03Z

(Flensburg-Handewitt – Göppingen 22–21) Med 30 sekunder igjen av kampen snappet Magnus Abelvik Rød (20) ballen som ga Flensburg seriegullet på bekostning av Harald Reinkinds (25) Rhein-Neckar Löwen.

For det ble et skikkelig drama i den siste serierunden i Tyskland, med to nordmenn på hvert sitt lag, som kjempet om gullet.

Abelvik Rød og Flensburg måtte slå Göppingen hjemme. Hvis ikke kom gullet etter all sannsynlighet å havne hos Reinkind og Rhein-Neckar Löwen, som kun lå ett poeng bak serieleder Flensburg før siste runde.

Og da Reinkind og «løvene» gjorde jobben hjemme mot Leipzig (28–25), måtte Flensburg vinne i et fullstappet Flens-Arena (6300 tilskuere).

Abelvik Rød ble avgjørende

Med 30 sekunder igjen av kampen ledet Flensburg med to mål.

Göppingen forsøkte en flyver fra kanten, men ballen ble snappet opp av 204 cm høye Abelvik Rød, som spilte forsvar for vertene. Dermed rant tiden ut for gjestene og Flensburg kunne juble for sitt andre seriegull gjennom tidene.

Abelvik Rød blir den åttende nordmannen som vinner Bundesliga i Tyskland.

Neste sesong blir det norsk invasjon i Flensburg. Torbjørn Bergerud, Magnus Jøndal og Gøran Johannessen kommer inn i den skandinavisk-dominerte klubben på grensen til Danmark.

Lite spilletid

Reinkind var omtrent ikke å se på banen da Rhein-Neckar Löwen vant sin kamp. Svenske Kim Ekdahl du Rietz derimot var helt sentral da laget gikk fra å ligge under til å vinne med tre mål, 28–25.

Da dommeren blåste av, strømmet spillere og trenere til sidelinjen for å se de siste minuttene av Flensburgs kamp, men måtte til slutt ta til takke med sølv etter å ha vunnet Bundesliga de siste to årene.

Den norske høyrebacken er nå ferdig i klubben og blir neste sesong å se i Kiels farger.

Den siste uken har vært svært god for de norske landslagsspillerne.

Espen Lie Hansen nådde Champions League-finalen. Bjarte Myrhol og Eivind Tangen vant det danske mesterskapet med Skjernog torsdag ble Sander Sagosen fransk mester med PSG.

