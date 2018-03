Tønnesens stjerneklubb reddet ikke lønnskutt: Tapte sensasjonelt for Myrhols Skjern

(Veszprém-Skjern 34–29, totalt 59–61) Kent Robin Tønnesen (26) og hans lagkamerater får nok ikke mer lønn etter Champions League-nederlaget for Bjarte Myrhol og Skjern.

Myrhols danske lag er sensasjonelt klar for kvartfinalen i Champions League. Sensasjonelt fordi Veszprém var i Champions League-finalen både i 2015 og 2016.

– Det er helt utrolig å oppleve dette med en liten klubb som Skjern, sier Bjarte Myrhol til VG.

Nordmannen og hans lagkamerater sjokkerte med å slå ungarske Veszprém med syv mål i Danmark. Da reagerte klubb-ledelsen i Ungarn: Kent Robin Tønnesen og resten av Veszprém-laget ble skjelt ut for dårlig spill og fikk beskjed om lønnskutt i en pressemelding fra klubben.

– Klubben og firmaet bak laget har besluttet å suspendere spillerlønningene som går ut over grunnlønnen hos førstelagsspillerne og trenerstaben inntil sesongslutt i Ungarn, skrev klubben i pressemeldingen . De skrev videre at straffen kan bli trukket tilbake dersom klubbens prestasjoner bedrer seg i de neste kampene.

Men håpet om avansement i Champions League ble lørdag effektivt stoppet av Myrhol og hans lagkamerater. Skjern er for første gang i historien i kvartfinalen.

Veszprém ledet 10–7 midtveis i 1.omgang. Bjarte Myrhol fikk en ball i hodet, ble liggende nede, kom seg på beina igjen - men etter reglene måtte han sitte over tre angrep.

– Det var en liten «punch», men når du har så mye adrenalin, så merker du ikke så mye, sier Myrhol til VG.

Ved pause ledet vertene 16–13.

Ungarerne var oppe i firemålsledelse på 18–14, men to utvisninger gjorde at Skjern klarte å knappe inn på til 18–16, og bare ett under på 22–21.

Omtrent midtveis reduserte Bjarte Myrhol til 23–24, og Anders Eggert utlignet til 24–24. Med en halv omgang igjen lå alt an til Skjern-sensasjon.

Dyktige franske dommere lot seg ikke påvirke av hjemmepublikumet og ga mer enn dobbelt så mange utvisninger til hjemmelaget som til danskene.

Fire minutter før slutt var ungarerne oppe i firemålsledelse, men Veszprém klarte aldri å ta noen avgjørende skritt mot kvartfinale.

Femmålsseier lørdag betyr tomålstap totalt for det ungarske mesterlaget.

– Dette betyr enormt mye for Skjern, sier Bjarte Myrhol til VG.

– Vi hadde blitt underdogs i neste runde, uansett hvem vi hadde møtt. Nå blir det Nantes. Men vi har vist at alt er mulig, sier mannen som ble kåret til verdens beste strekspiller i 2017.

Kent Robin Tønnesen scoret på fem av seks skudd for Veszprém, og Bjarte Myrhol satte inn fire av sine fem forsøk for Skjern.

