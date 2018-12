1 av 13 BJORN S. DELEBEKK

Håndballjentene slo tilbake: Slik kommer de til semifinale

NANCY (VG) (Ungarn-Norge 25–38) De revansjesugne norske jentene gjorde jobben mot Ungarn, og holdt semifinalehåpet i live. Men det er ikke i deres hender, og hele tre forutsetninger må oppfylles om Norge skal komme seg forbi hovedrunden.

– Vi var det Norge vi skal være. Vi hadde kniven på strupen og løftet oss de siste prosentene i forsvar, beskriver Camilla Herrem etter seks mål på bare syv skudd.

– Det var en lettelse, egentlig, det var utrolig deilig. Det har vært en annen type start på dette mesterskapet, både enn vi er vant med og hva vi er komfortabel med, så det var deilig å slå tilbake, sa banens beste spiller, Stine Bredal Oftedal til VG, og siktet til spiralen som gjorde at Norge tapte både mot Tyskland og mot Romania .

Men selv med seieren over Ungarn, kan Norge maksimalt komme opp på seks poeng. En nasjon kommer garantert til å ende på en høyere poengsum. Dermed er det 2. plassen Norge må sikte på for å komme til semifinalen i Paris fredag til uken.

– Vi tenker kun på oss selv, og ønsker å bli bedre og bedre i alle faser. Vi møter en bedre motstander neste kamp, og må opp et hakk mot Nederland, sier trener Thorir Hergeirsson, som hadde grunn til å være fornøyd med innledningen av Ungarn-kampen.

Likevel var det en amper Thorir som møtte pressen:

Tre-fire forutsetninger

Nå er det tre, sannsynligvis fire, forutsetninger må oppfylles for at semifinale kan bli en realitet for Hergeirssons jenter:

Forutsetning 1: At Norge må vinne også sine to siste kamper i hovedrunden mot Nederland tirsdag og Spania onsdag.

Forutsetning 2: Romania må slå Nederland søndag. Uten rumensk seier her tyder alt på at Nederland ender på syv poeng eller mer, selv om de skulle tape mot Norge tirsdag.

– Vi heier jo på Romania, men vi skal i alle fall gjøre vårt for å gå videre, sier Veronika Kristiansen til VG.

Forutsetning 3: Norge må slå Nederland med minst to mål tirsdag. Det er en klar mulighet for at både Norge, Nederland og Tyskland ender på seks poeng. Da avgjøres rangeringen på innbyrdes oppgjør. Norge tar med seg ett minusmål fra tapet mot Tyskland og trenger plussmål hvis det hele skal avgjøres på innbyrdes målforskjell mellom de tre nasjonene.

Sannsynlig forutsetning 4: Nederland må slå Tyskland onsdag. Tyskland er i siget. De slo Spania 29–23 enkelt i kveld og er også favoritter til å slå Ungarn søndag. Hvis de gjør det må Tyskland tape for Nederland om Norges regnestykke skal gå opp. Denne kampen spilles fire timer etter Spania-Norge og kan bli direkte avgjørende.

– Vi kommer til å heie på Tyskland også, vi, sier Oftedal spøkefullt til VG.

Etter Norges seier over Ungarn, er stillingen i hovedrunden slik:

Åpnet i hundre

Norge åpnet i et forrykende tempo. I motsetning til mot Romania, hadde kontringene skyhøy presisjon, i forsvarsspillet stod de norske jentene langt bedre opp enn onsdag og endelig traff innspillene fra Stine Bredal Oftedal mot Heidi Løke:

Og mellom stengene stod Katrine Lunde den beste kampen av en norsk målvakt i dette mesterskapet.

Hergeirssons jenter tok tidlig føringen, og selv om Ungarn nektet å slippe taket helt, var det tydelig at de revansjelystne norske jentene var det beste laget i Nancy.

Ved halvspilt hadde Norge scoret 19 og de ledet med syv.

Sanna Solberg måtte i andre omgang ut for å få sin venstre tommel tapet, men det virket ikke som den allerede lange skadelisten ble ytterligere forlenget.

Forlenget ble imidlertid avstanden mellom Ungarn og Norge. De norske jentene gikk tidlig i andre omgang opp i en timålsledelse, og kampen var langt på vei avgjort da et kvarter gjenstod.

De fortsatte bare å male på. Heidi Løke spilte mesterlig på streken, scoret på syv av syv skudd, og Camilla Herrem vartet opp med flere lekkerbiskener:

– Det er litt enkelt for meg, siden jeg øvd på det så sinnssykt mange år, sier hun om «trick-hattricket».

– Jeg legger kanskje ballen lenger ut fra keeper enn tidligere. Hvis det funker skal hun ikke ha sjanse, forklarer og sier bare «wow» om kunststykket som gikk stolpe inn i 2. omgang.

Nå venter noen hviledager før den absolutt avgjørende kampen mot Nederland, tirsdag klokken 21.

Slik spilles de gjenstående kampene

Søndag: Ungarn-Tyskland (kl. 15.00), Nederland-Romania (kl. 18.00)

Tirsdag: Spania-Romania (kl. 18.00), Nederland-Norge (kl. 21.00)

Onsdag: Spania-Norge (kl. 15.45), Ungarn-Romania (kl. 18.00), Nederland-Tyskland (kl. 21.00)