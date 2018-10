DUELL: Marta Tomac (t-h.) i en tøff duell når Vipers angriper mot rumenske CSM. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Vipers tapte drama i Champions League

(Vipers Kristiansand – CSM Bucuresti 27–29) Det er en stund siden Norge hadde verdens beste klubblag i kvinnehåndball. Men nå er noe på gang. Vipers Kristiansand ypper seg mot de beste.

Lørdag kveld var de involvert i et nytt drama i Champions League. Men de tapte med to mål mot storlaget CSM Bucuresti hjemme i Kristiansand. Trener Ole Gustav Gjekstad hadde dommen klar direkte på Viasat.

– Dette smakte veldig dårlig. Vi dummet oss ut til tider i 2. omgang, og spilte med hodet under armen i en periode på syv, åtte minutter, sier Gjekstad.

Han ristet oppgitt av et feilbytte i andre kamp på rad i Champions League. En amatørmessig feil. Og han klaget over at flere av bakspillerne ikke fungerte som de burde.

De «uslåelige» Larvikjentene vant finalen i Champions League tilbake i 2011. I 2013 og 2015 var de tapende finalist. Nå er det Vipers som prøver seg med et lag med flere landslagsstjerner (Emilie Hegh Arntzen, Silje Katrine Waade, Katrine Lunde og Marta Tomac).

De åpnet gruppespillet i Champions League med 27–27 mot tyske SG BBM Bietigheim. Fortsatte med ett måls tap mot ungarske FTC-Rail Cargo Hungaria (27–26), og lørdag var de oppe til «tentamen» mot gruppefavoritt CSM Bucuresti som vant mesterligaen for to år siden.

Det så veldig lovende ut til pause hjemme i Aquarama. Det rumenske stjernegalleriet med norske Amanda Kurtovic på laget, og storspilleren Cristina Neagu i spissen, var åpenbart rystet.

Trener Ole Gustav Gjekstad var fornøyd med angrepsspillet, men påpekte da han gikk til pause at Vipers-jentene måtte være mer nøyaktige, og stoppe rumenerne på deres brudd.

Men etter sidebytte kom forskjellen nokså klart til syne. Vipers angrepsspill gikk til tider i stå. Men de meldte seg på da det sto 21–23, og Bucuresti ble tvunget til å ta «time out». Og de fikk ny kontakt på 24–25, og de kjempet seg til 25–26. Katrine Lunde reddet en megasjansen fra Kurtovic på 25–27. I neste angrep sto det 26–27, og hallen kokte av begeistring.

Lunde leverte to avgjørende redninger i den hektiske sluttfasen. Men Andrea Lekic drepte kampen med 27–29.

– Det var en god og gøy kamp. Men feilene trekker ned. Det holder ikke på dette nivået. Vi slipper dem litt for lett til. Jeg skulle ønske vi var mer aggressive, sier Katrine Lunde til Viasat.

Vipers er regjerende serie- og cupmester i Norge. De var i finalen i EHF-cupen i vår, men tapte så knepent som mulig (51-52 sammenlagt) mot rumenske Craiova.