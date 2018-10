TAKK FOR KAMPEN: Gunnar Pettersen står bak hele Simen Holand Pettersens oppvekst som håndballspiller. Her gratulerer han sønnen med søndagens seier sammen med Simens kjæreste Anniken Aasheim. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gunnar Pettersen kommenterer sønnen på TV: – Det er spesielt

ELVERUM (VG) Han har trent sønnen i håndball de siste 12 årene. Men nå har Simen Holand Pettersen (20) fått sitt internasjonale gjennombrudd. Pappa Gunnar Pettersen (62) kommenterer stortalentet på TV.

– Han har lært meg det aller meste, sier Simen Holand Pettersen til VG.

– Det er spesielt, sier Gunnar Pettersen etter at Elverum slo Riihimäen Cocks 28–27 i et ellevilt Champions League-drama søndag.

– Jeg bruker jo bare etternavn når jeg kommenterer. Men han har jeg jo aldri kalt noe annet enn Simen. Så vi får se hvordan dette går, sa den tidligere landslagssjefen – lett nervøs – før sin første jobb som Viasat-ekspert med sønnen på banen.

Det smalt umiddelbart da junior kom på banen mot finnene. Simen Holand Pettersen satte ballen opp i lengste kryss. Og pappa på kommentatorplass? Han holdt ord:

– Han treffer godt på den, Pettersen, sa Gunnar Pettersen og påpekte etter sønnens andre mål at «han kan med fordel bruke underarmen mer».

– Jeg tenkte ikke så mye på ham når kampen kom i gang, sier sønnen. Forrige helg sikret unge Pettersen Elverum seieren med sin scoring i aller siste sekund mot Wacker Thun i Sveits, men søndag ble han sittende på benken da keeper Morten Nergaard reddet seieren i aller siste sekund.

– Jeg hadde nok rost mer om det hadde vært en annen, sier Gunnar Pettersen. Han har selv 132 landskamper som spiller og to perioder som norsk landslagssjef.

– Det er en balansegang. Jeg tenker: Nå må du skyte. Nå er du feig. Som lagleder hadde jeg bedt ham skyte. Men det kan jeg jo ikke si på TV, smiler faren.

Simen Holand Pettersen kommer fra en helt unik håndballfamilie i Sandefjord. Også mor Hilde Holand, bror Anders og søsteren Marte har spilt med det norske flagget på brystet. Søndag var både moren og kjæresten, Anniken Aasheim, på plass på tribunen i Terningen Arena.

– Det er veldig, veldig kult å jobbe med ham. Han har en sult etter å lære. Det kjennes som når Magnus Frederiksen kom til oss i forrige sesong. De er begge håndballnerder. Jeg tror veldig på Simen og kommer til å fortsette å sette ham i tøffe situasjoner. Han trenger tid, men har allerede vist at han kan være viktig for Elverum, sier Michael Apelgren.

Elverum-treneren klarte til slutt å få Holand Pettersen til Elverum. Men det var ikke ungguttens plan. Som 6-åring var Simen Holand Pettersen med sin landslagssjef-pappa til VM i Tunisia for 13 år siden. Kristian Kjelling fikk sitt store gjennombrudd. Etter det mesterskapet har Simen hatt Kjelling som sitt store forbilde.

Det var nær han valgte Kjellings Drammen også foran denne sesongen. Favoritten er trener og avstanden til Sandefjord liten. Likevel ble det Champions League-klubben Elverum for sønnen – ikke uten en viss påvirkning av far og Sandefjord-trener Gunnar Pettersen.

– Jeg har hatt Kjelling som forbilde lenge. Jeg var fristet av å spille i Drammen. Men jeg angrer ikke at jeg dro til Elverum nå. Det er en utrolig profesjonell klubb med veldig bra trenere, god spillegruppe og et helt fantastisk apparat rundt laget. Den beste klubben Norge, beskriver sønnen i dag.

Han svarer enkelt på hva han gjør når han ikke trener med Elverum:

– Da trener jeg.

Simen Holand Pettersen lever ut drømmen som helprofesjonell i Champions League-klubben.

– Det kunne ikke vært bedre for ham, mener Gunnar Pettersen.

Simen Holand Pettersen dundret som tenåring inn 179 mål for Sandefjord i fjorårets 1. divisjon. Nå har han kommet til en helt annen form for håndball. Noe av Elverum suksessoppskrift er å spille seg frem til åpne målsjanser i stedet for å pepre motstanderne med langskudd.

– Jeg var spent, men synes han har glidd veldig fint inn, sier Gunnar Pettersen. Men mener fortsatt at sønnen på venstreback kan bruke sin ekstreme høyrearm oftere.

Før skjøt han omtrent like godt med den venstre også. Men som mange håndballspillere har han møtte på tøffe skader i ung alder. Det har handlet om en lyskeskade og fremfor alt en venstre skulder som ble slått ut av ledd hele 10 dager før den ble operert for halvannet år siden.

– Skyte er det eneste han gjør med høyre. Alt annet gjør han med venstre hånd. Han skjøt nesten like hardt med venstre. Men det kan han ikke etter skulderoperasjonen, sier Gunnar Pettersen.

– Det blir ikke lenger noe kraft, beskriver sønnen.

Men i resten av den 189 centimeter høye kroppen er det mye krefter.

– Potensialet er stort. Men det fortsatt mye å lære. Av til tenker jeg: Få ham på landslaget med en gang. Andre ganger: Han har fortsatt en vei å gå, sier Michael Apelgren.

– Jeg har ambisjoner om å komme så langt som mulig og utvikle meg som håndballspiller. Jeg vil være tålmodig og bruke de tre årene jeg skal være i Elverum godt. Jeg vil være best mulig rustet til eventuelt å dra ut, sier Simen Holand Pettersen – fullt klar over at Elverum sist sommer solgte 21-årige Kevin Gulliksen til tyske Minden.

– God reklame for Elverum når en kantspiller går direkte til Bundesliga, mener Gunnar Pettersen.

– Hvis muligheten byr seg, så må jeg vurdere det. Men jeg vil ikke dra for bare å sitte på benken i utlandet. Jeg vil utvikle meg mest mulig før jeg drar ut, sier sønnen.

– Det har ikke noe hast, mener pappa. Han har naturligvis satt sine klare spor i avkommet.

Selv beskriver Simen Holand Pettersen det slik på spørsmål på hva som er den viktigste lærdommen fra Gunnar:

– Aldri vær redd for å ta sjansen. Tørre å skyte selv om det går litt imot. Aldri gi seg.

