TIL ANGREP: Russland og Ambros Martín møter Danmark i kveld. Foto: BO AMSTRUP / RITZAU SCANPIX

Dansk avis mener Russland ikke skulle spilt EM

KOLDING (VG) Temperaturen øker i håndball-EM foran Danmarks skjebnekamp mot Russland. Den danske avisen Ekstra Bladet mener russerne aldri burde vært med i EM etter fjorårets WADA-dom.

Nå nettopp

For et år siden bestemte styret i Verdens antidopingbyrå (WADA) for å utestenge Russland fra store internasjonale idrettsmesterskap i fire år. Saken har etterpå versert i CAS – voldgiftsretten for idrettstvister internasjonalt.

I november hadde CAS en fire dagers høring om saken. Det er ventet en avgjørelse før jul.

– Faktisk skulle Russland slett ikke vært med i EM, skriver Ekstra Bladet og kaller det hele en «skandale».

Avisen mener at EHF har benyttet seg av en «katte-lem» i WADA-avgjørelsen ved ikke å definere EM som en stor internasjonale sportsbegivenhet. EM er et kontinentalt og ikke globalt mesterskap. Av samme årsak vil russerne ganske sikkert delta i fotball-EM til sommeren.

Den danske avisen mener at Russland ikke skal spille håndball-VM i januar – et mesterskap som utvilsomt er globalt med 32 nasjoner fra alle deler av verden.

Om ikke WADA-avgjørelsen blir omgjort av CAS, betyr den at Russland ikke kan arrangere store internasjonale mesterskap de neste fire årene, samt at russiske idrettsledere ikke kan ha internasjonale verv i organisasjoner som har signert den såkalte WADA-koden, som er et felles sett med regler.

Utestengelsen er imidlertid ikke kollektiv: Det betyr at utøvere som kan bevise at de har vært underlagt et uavhengig antidopingregime og ikke var en del av den såkalte «McLaren-rapporten» kan få muligheten til å konkurrere. Slik var det også under OL i Pyeongchang i 2018.

Dermed er det fortsatt åpning for at flere hundre utøvere vil være på plass under OL i Tokyo til sommeren. Det russiske EM-laget i Herning har en tidligere dopingdømt spiller på laget. Antonina Skorobogatsjenko ble sammen med to medspillere i junior-EM for tre år siden utelukket i seks måneder etter å ha fått påvist dopingstoffet meldonium.

Russland vant i 2016 sitt første OL-gull i kvinnehåndball. Med sin kontroversielle trener Jevgenij Trefilov på benken ble Norge slått i et drama av en semifinale med ekstraomganger.

I fjor tok Ambros Martín over det russiske laget. De tok VM-bronse i spanjolens første mesterskap etter å ha slått Norge i den avgjørende kampen. Torsdag kveld leder spanjolen russerne i avgjørende EM-kamp mot Danmark i Herning. Vinneren går til semifinalen.

Suksesstreneren på grunn av savnet av familien avsluttet sin kontrakt med Katrine Lundes tidligere russiske klubb, Rostov-Don. Men Ambros Martín har samtidig utvidet kontrakten med det russiske håndballforbundet – nettopp for å kunne lede landslaget i den utsatte OL-turneringen i Tokyo.

Russland er som Norge ennå ikke kvalifisert. En EM-tittel hjelper ingen av lagene til OL. Den kontinentale plassen for europamesteren gikk til Frankrike da de vant EM-gull for to år siden.

Det brygger uansett opp til et tøft oppgjør mellom Danmark og Russland. Martin var svært lite fornøyd da EM-programmet ble vridd til dansk fordel i forrige uke.

– Vi krever en konkret forklaring. Det er vel EHF og ikke det danske landslaget som arrangerer EM, sa Ambros Martín til Aftonbladet.

TV 3-ekspert Ole Erevik holder Russland som favoritt.

– Russland kommer til å være så motivert. Jeg tror de har noen følelser i klemme som kommer frem i den kampen, sier han.