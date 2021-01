VED PYRAMIDENE: Kristian Bjørnsen og Norge trente inne på hotellet før kampen mot Frankrike. Foto: Lars Otto Bjørnland

Norge trente på møterom før VM-åpningen

KAIRO (VG) Gullfavoritt Norge så seg nødt til å gjøre de siste forberedelsene til kveldens VM-åpning mot Frankrike inne på et møterom på hotellet.

Det skyldes overraskelsen trener Christian Berge, superstjernen Sander Sagosen og visekaptein Kristian Bjørnsen fikk da Norge ankom Egypt på tirsdag. Da ble det ble annet klart at avstanden til hallen var på to timer - hvis det er mye trafikk.

Det vil si at Norge i verste fall måtte brukt fire timer i buss på kampdagen, før selve reisen til matchen som ville betydd ytterligere to timer. Transporten har også funnet sted i busser hvor vinduene er dekket til med sort teip slik at utsyn er umulig. Det kan føre til bilsyke spillere.

– Vi har valgt å ikke dra til hallen for å gjøre de siste forberedelsene. Vi har kjørt taktikk inne på et møterom hvor vi har teipet opp en seksmeter. I tillegg har vi vært ute på gresset her og spilt litt fotballtennis, sier Bjørnsen under et digitalt pressemøte under åtte timer før avkast her i Kairo.

– Har dere snakket om hvordan dere skal håndtere disse utfordringene for å ikke miste det sportslige fokuset?

– Ja, vi har hatt et møte hvor vi har gått gjennom hva vi syns kan bli bedre, så får støtteapparatet ta de delene. Så har vi blitt enige om å prøve å ha mest mulig fokus på det sportslige og legge vekk det vi ikke kan få gjort så mye med. Det kommer til å bli litt bråk rundt det, men jeg føler det har gått greit til nå.

Trente på teppe

Under håndballøkten inne på hotellet gikk Norge gjennom de taktiske trekkene franskmennene trolig vil bruke mot dem etter avkast klokken 20.30. Bjørnsen er spent, men trygg på at han vet hva som venter dem. Samtidig innrømmer Stavanger-karen det har vært en spesiell oppladning til matchen.

– Du står inni et stort møterom med noen enorme lamper over deg, på et teppe. Så litt annerledes blir det, men det var greit å prøve det også.

– Stilte dere fysisk opp i forsvar og angrep med den teipede seksmeteren? spør TV 2.

– Ja, i alle fall med forsvaret stilte vi opp. Jeg tror det fungerte greit og at vi er ganske så godt forberedt til i kveld.

– Blir det ekstra motiverende å spille med alt som har skjedd?

– Ja, absolutt. Hvis vi klager litt, er det greit å levere på banen.

Spent Berge

Sander Sagosen beskrev forholdene i Egypt som parodiske, blant annet på grunn av brudd på smittevern og en teststasjon som var satt opp i samme etasje som Norge bor i. Den er nå flyttet, sier faglege Thomas Torgalsen.

– Veldig krevende dag i går, med veldig mange møter og baller i luften. Jeg syns vi klarte det veldig bra. Vi jobbet intenst. Alle som har vært involvert fra hotellet, Det internasjonale håndballforbundet og organisasjonskomiteen har bidratt til at vi har fått løst en del ting veldig bra. I dag er følelsen min, og jeg mener jeg snakker på vegne av hele gruppen vår, at følelsen er mye bedre. Det føles mye tryggere, sier Torgalsen.

Landslagssjefen har nå blitt enig med spillergruppen om å prøve å legge utenomsportslige ting til side for å forsterke muligheten til å prestere optimalt.

– Vi prøver å være kreative og få gjort de arbeidsoppgavene vi trenger å gjøre, sier Berge.

En seier mot Frankrike vil kunne sende Norge mot en gunstig vei mot semifinale. Et tap vil gjøre motstanden i sluttspillet tøffere.

– Det er forskjeller her. Vi ønsker å ta med oss poengene inn (i mellomrunden). Det er ikke altavgjørende, det er mulig å hente inn de poengene igjen senere, men når vi stiller på banen, ønsker vi å vinne, sier Berge til VG.