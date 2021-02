KREVENDE TIDER: Camilla Herrem har bare spilt en kamp i 2021. Foto: Thomas Andreassen

Camilla Herrem får ikke spille kamper: − Demotiverende

Hun har bare vært på banen i en eneste kamp siden EM-gullet i desember. Camilla Herrem (34) merker at motivasjonen svinger. Hun tør ikke håpe på mer enn noen få matcher til denne sesongen.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

– Dette er ganske kjedelig. Motivasjonen går opp og ned. Det er demotiverende, sier Camilla Herrem til VG.

10. januar var hun på banen for Sola. Så kom to pressekonferanser med regjering og helsemyndigheter. Senest fredag ga Erna Solberg & co. beskjed om at det uaktuelt med kamper i Norge inntil videre.

– Jeg trodde vi skulle få begynne å spille igjen når smittetallene var så lave. Men så fikk vi det i trynet at vi måtte vente i to uker. Så kom den samme beskjeden en gang til. Det er vanskelig å forberede seg til kamper som blir avlyst, beskriver Herrem.

Hun understreker at hun har en viss forståelse for myndighetenes avgjørelser.

– De har hele bildet. Det har ikke jeg. Men jeg er toppidrettsutøver og jeg blir irritert fordi jeg ikke får gjort jobben min.

Molde-trener Tor Odvar Moen mener det blir praktisk umulig å gjennomføre sesongen og at den derfor bør avsluttes. Herrem synes Rema 1000-ligaen i alle fall må spilles halvferdig – at alle klubber må møtes en gang.

– Det blir vanskelig å gjennomføre en hel sesong, men halve sesongen må uansett spilles. Det blir det mest rettferdige, mener Herrem og tenker på opp- og nedrykk.

Resten av Norges gulljenter fra Herning har i januar og februar spilt Champions League-håndball. Veteranen på venstrekanten har langt fra fått den samme matchingen siden nyttår.

– Jeg savner kamper og ser jo at alle andre spiller, sier Herrem.

Hennes landslagskollega på venstrekanten, Sanna Solberg-Isaksen, har til sammenligning spilt 15 kamper for danske Esbjerg siden EM.

Camilla Herrem har et tynt håp om å spille en kamp før landslaget igjen samles 15. mars. OL-kvalifiseringen i Montenegro venter den påfølgende helgen.

– Men da jeg så pressekonferansen fredag tenkte jeg at det ikke blir flere kamper før OL-kvaliken. Jeg sendte mail til landslagets fysiske trener og ba om et nytt program. Han har fått noen mailer av meg de siste månedene, smiler hun.

Olympiatoppens Benjamin Jensen er en viktig støttespiller for Herrem gjennom den lange perioden uten kamper. Hun bygger seg opp fysisk for å kunne holde normal standard når Norge møter Montenegro, Romania og Kasakhstan 19. til 21. mars. Hun vurderer også en hel treningsuke med Vikings herrelag i eliteserien.

– Jeg må finne ut hvordan jeg kan være best mulig uten å spille kamper, sier Camilla Herrem.

Norges Håndballforbund jobber på spreng sammen med Norsk Topphåndball for å finne en kriseløsning.

– Vi prøver å finne den beste av de dårlige løsningene, sier håndballpresident Kåre Geir Lio. Han opplyser at det blir vurdert om seriespillet skal avbrytes halvveis og at sluttspillet arrangeres i et mye mindre format enn planlagt.

På grunn av EM-vinnernes karantener etter mesterskapet i Danmark, måtte også cupfinalen mellom Camilla Herrems Sola og Vipers Kristiansand utsettes i romjulen. Den er planlagt spilt 15. mai.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sier følgende til VG om situasjonen:

– Jeg skjønner godt frustrasjonen i idrettsmiljøene. Regjeringen har fattet en beslutning der de helsefaglige rådene har veid tyngre enn idrettshensynene, og da handler det altså om å begrense mobiliteten for å kontrollere smittesituasjonen. Vi har allerede en god dialog med idretten, og statsministeren og jeg skal ha et møte sammen med Norges idrettsforbund i neste uke, hvor vi også skal se på veien videre, og da vil både tidsløpet og gjenåpning være tema.

– Vi ønsker selvsagt å åpne opp det vi kan åpne opp, og da handler det om å gjenåpne kontrollert. Så er jeg veldig glad for at vi har fått til en betydelig normalisering som kommer mange barn og unge som driver med idrett til gode. Og jeg håper vi så snart som mulig kommer dit at vi kan åpne for toppidretten igjen.