SVÆRT KRITISK: Guro Røen slakter avgjørelsen om at bare kvinnelige dommere skal dømme EM.

Bare kvinner skal dømme håndball-EM: – Det motsatte av likestilling

For første gang skal bare kvinner dømme EM i håndball for kvinner. Reaksjonene er mange og negative foran mesterskapet i Norge og Danmark i desember.

Ingen av de 10 dommerparene som er tatt ut til de norske håndballjentenes mesterskap på hjemmebane inneholder menn, melder EHF.

– Når de beste ikke skal lede det største kampene, så er det å gå flere år tilbake i utvikling, sier tidligere internasjonal toppdommer, Guro Røen til VG. Hun kaller det i en twittermelding «det motsatte av likestilling».

– Jeg vil rett og slett kalle det useriøst. Dette med dommere i kvinnemesterskap har vært tema mange ganger. Løsningen i år tyder på at det nesten er verre enn noen gang. De beste dommerne må dømme i mesterskap, svært gjerne kvinner om de er kvalifiserte, sier Viasats ekspert i EM, Gunnar Pettersen, til NTB.

– Jeg tror dette blir negativt og da er jeg redd for at dette tilskrives kjønn og ikke kompetanse. Det er synd. Jeg er redd for at dette drar oss tilbake i utviklingen og svekker statusen til kvinnehåndballen, følger Røen opp og mener at «en del av dommerne her ikke har forutsetninger for å dømme på dette nivået».

– Det er dårlig gjort overfor både dommere og spillere. En kan spørre seg hvilken status kvinnehåndballen egentlig har, sier Røen – som for to år siden sammen med dommerpartner Kjersti Arntsen la opp i protest mot at de ikke fikk dømme mer internasjonal herrehåndball. Da var de rangert som Norges beste dommerpar.

– Det er saftige gloser. Det betyr vel at de har bedre oversikt enn vi som jobber med det. Jeg kan ikke si noe annet. Men vi driver ikke useriøst i det europeiske håndballforbundet og jobber kontinuerlig med å utvikle alle dommerne våre. Det spiller ingen rolle om det er damer eller herrer, sier Øyvind Togstad.

Nordmannen er medlem av TRC – dommerkomiteen i det europeiske håndballforbundet. Listen over EM-dommere inneholder alt fra det franske topprangerte paret Julie og Charlotte Bonaventura til kampledere fra Hellas, Portugal og Bosnia.

TVILLINGDOMMERE: Ingen tviler på kvalitetene til de franske tvillingdommerne Julia og Charlotte Bonaventura. Men resten av listen bekymrer mange. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

– Dette er høyeste nivå i Europa og da må vi også ha kvalitet. Noen av parene har stor rutine og noen er naturlig nok ferske. De må før eller senere fases inn i mesterskap. Det er som med unge spillere. Vi må starte en plass. Dette betyr ikke at damemesterskap blir nedprioritert. Man har også ferske dommere i herremesterskap. Men vi får kritikk uansett hva vi gjør her. Ting tar tid i utvikling av dommere, men vi er i ferd med å fase inn kvinnelige dommere også mot de tøffeste herrekampene, sier Togstad.

– Jeg har sett dette komme, sier Guro Røen og viser til at den internasjonale håndballpresidenten Hassan Moustafa for noen år siden drømte om kvinnemesterskap med kvinner i alle roller. Nå skjer det i regi av EHF.

– Kjersti (Arntsen) og jeg skjønte at her går man motsatt vei av hva vi mener er god dommerutvikling. I fotball har man lenge delt mellom kjønnene. Det tror jeg er en viktig grunn til at damefotballen har brukt lang tid på å få samme anerkjennelse som herrefotball.

– Jeg begynner å bli mektig lei av å være forsøkskanin for dommere. Unge, lovende dommere øver hos oss for å bli gode nok til å dømme herrene, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson under EM for to år siden.

Norge åpner EM mot Polen i Trondheim 3. desember. Der spilles også EM-finalen 17 dager senere.

