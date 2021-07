FIKK JULING: Christian O’Sullivan og Norge havnet umiddelbart i tøbbel mot Tyskland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Folkebørsen: Spilt skjorta av fra start

TOKYO (VG) (Tyskland - Norge 28–23) De ble kjørt over fra start og klarte aldri å reise seg. Christian O’Sullivan og håndballgutta leverte en svak kamp og røk på OL-tap nummer to.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

De norske spillerne traff på under halvparten av skuddene mot langt mer effektive tyskere. Allerede etter 17 minutter lå Sander Sagosen & co. under 8–3. Den elendige starten forplantet seg helt til kampslutt.

Bli med å sette dine poeng på folkebørsen. Slik bedømmer VG de norske spillerne mot Tyskland.