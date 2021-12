TVILSOM: Gøran Johannessen sammen med Christian O’Sullivan under VM i 2019.

EM-uttak i dag: Gøran Johannessen skeptisk - Abelvik Rød ute

CASTELLÓN (VG) Høyst sannsynlig blir han tatt ut i EM-troppen tirsdag. Gøran Johannessen (27) er tilbake på banen i Tyskland, men har fortsatt smerter. Magnus Abelvik Rød (24) spiller ikke EM.

Av Jostein Overvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er så absolutt skeptisk. Det er ikke avgjort hva vi gjør om dette fortsetter i noen dager eller uker. Det er for tidlig å si, sier Gøran Johannessen til VG.

Rett før håndballjentenes VM-kamp mot Romania tirsdag kveld tar Christian Berge ut troppen til EM til Slovakia og Ungarn i januar. Abelvik Rød ble nylig kneoperert i Oslo.

– Dette er veldig kjipt. Men jeg vil ikke spille håndball igjen før kneet er 100 prosent. Derfor regner jeg med at jeg ikke spiller EM, sier Abelvik Rød til VG.

Johannessen måtte reise hjem fra Japan rett før OL sist sommer. En sene i hans høyre lyske var delvis revet av.

Nå har han gjort comeback for Flensburg og scoret sesongens fire første mål. Han har spilt to Bundesliga-kamper med begrensninger, men sto over Champions League-kampen mellom dem.

Problemet er at smertene i lysken fortsatt er til stede.

– Jeg har fått noen reaksjoner. Det er ikke så bra som jeg hadde håpet på, sier Gøran Johannessen.

Det blir først onsdag klart om han spiller mot Veszprém i Champions League samme dag.

– Vi har ikke helt bestemt oss ennå. Men det blir i tilfelle å spille to ganger 10 minutter, beskriver han.

Han kaller situasjonen «vanskelig» og har tett dialog med fysio Harald Markussen, lege Thomas Torgalsen og Christian Berge.

Det var litt lystigere å være Gøran Johannessen under EM i 2020.

– Hvis jeg blir bedre så er jeg med, men jeg kan risikere noe. Hvis smertene fortsetter så er det ikke forsvarlig for meg å spille EM. Jeg blir nok tatt ut i en tropp på 20 spillere som vi kan bytte spillere ut og inn av frem til mesterskapet starter.

Norge åpner EM mot vertsnasjonen Slovakia i Kosice 13. januar. Russland og Litauen er også i innledningsgruppen.

Gøran Johannessen ble skadet i november 2020 og kjente lyskeproblemene da han spilte VM for landslaget i januar. I Champions League-kvartfinalen sist vår ble den virkelig problematisk.

– Det er veldig kjipt. Jeg har jobbet veldig hardt i lengre tid for å få orden på denne skaden, sier han.

Magnus Abelvik Rød ble kneskadet rett før sesongen, gjorde så vidt comeback i to kamper midt i november, men måtte nylig opereres. Klubben melder at en liten benbit er fjernet fra patellasenen.

Hvis Gøran Johannessen ryker vil han garantert ikke bli erstattet av Tobias Grøndahl. Elverums fremgangsrike playmaker har flere ganger vært på rundens lag i Champions League denne sesongen, men er ikke med i Berges bruttotropp på 35 mann.

Keepere: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås, Sander Heieren, Emil Kheri Imsgaard.

Kantspillere: Sebastian Barthold, Kristian Bjørnsen, Alexander Blonz, Kevin Gulliksen, Sindre Heldal, Aksel Horgen, August Baskar Pedersen, Kasper Lien.

Strekspillere: Magnus Gullerud, Petter Øverby, Tom Kåre Nikolaisen, Henrik Jakobsen, Endre Langaas, Thomas Solstad.

Bakspillere: Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød, Christian O’Sullivan, Gøran Johannessen, Harald Reinkind, Magnus Fredriksen, Simen Holand Pettersen, Sander Øverjordet, Kent Robin Tønnesen, Eivind Tangen, Christoffer Rambo, Eskil Dahl Reitan, Vetle Eck-Aga, Erik Toft, Simen Schønningsen, Thomas Boilesen, William Aar.