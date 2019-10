SUKSESS UTEN EM: Bent Svele med datteren Mia. Storhamar-spilleren har startet sesongen sterkt Foto: Vidar Ruud

Bent Sveles datter nektet EM-deltagelse: – Belastningen er for stor

Skadene herjer hos håndballjentene to måneder før VM. Bent Svele mener håndballpolitikerne må ta grep for å få til en endring i belastningen på de beste spillerne. Datteren Mia ble nektet å spille junior-EM i sommer.

Nå nettopp







Seks norske landslagsspillere rekker trolig ikke håndball-VM i Japan: Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Nora Mørk, Kjerstin Boge Solås, Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic. Også stortalentet Henny Reistad er usikker.

– Det er vanskelig å peke på en årsak til alle skadene. Men fellesnevneren er kanskje at belastningen er for stor på spillerne. Det er et politisk spørsmål, sier Svele til VG.

les også Vipers med sjokknyhet: Løke aktuell for spill til helgen

– Dette er en viktig og kompleks sak. Ingen er tjent med skadde spillere. Ikke ett, men mange samtidige tiltak må gjøres for å redusere belastningen på de mest brukte utøverne. Det handler om alt fra klubb og trenere til nasjonale og internasjonale forbund, sier Ole Jørstad – styremedlem i det europeiske håndballforbundet.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson får en nervøs høst. Antagelig ryker Norges medaljesjanse i VM om en av nøkkelspillerne, kaptein Stine Bredal Oftedal eller keeper Silje Solberg, også blir skadet før VM-åpningen mot Cuba 30. november.

– Ja, så ærlige må vi være. Norge er svekket. Vi har ikke lenger den bredden vi hadde, mener Svele.

les også Ekspert om skadekrisen: – Kampantallet må ned

Som TV 2 tidligere har omtalt ble TV 2-ekspertens datter nektet å være med juniorlandslaget i sommer. Norge tok EM-bronse uten Mia Solberg Svele (18). Den skadeplagede Storhamar-profilen fikk en god treningssommer og har startet sesongen godt med 26 scoringer på fem kamper for serielederen.

– Det var en beslutning vi tok i samråd med trenerne for klubb og landslag. Den ser ut til å gi gode resultater for henne. Jeg mener det er feil med juniormesterskap i det som skal være en treningsperiode. Mesterskapene for de yngre burde gå inn i sesonghjulet og for jentenes del bli arrangert i desember, sier Svele.

– Sveles forslag er spennende. Dette har aldri vært diskutert, svarer Ole Jørstad, som også er medlem av det nye styret til Norges idrettsforbund. Idrettspolitikeren var tidligere visepresident i NHF.

les også Hergeirsson klar til å signere: Uaktuelt å presse Håndballforbundet

Håndballjentene går nå inn i ekstremåret med VM, mulig OL-kvalifisering, OL og til slutt EM på hjemmebane i desember 2020. I tillegg kommer alle kampene i Champions League pluss nasjonal serie og cup.

– De spiller tre forskjellige mesterskap i løpet av 11 måneder. For mye. Jeg mener at EM rett etter OL burde vært kuttet. Det er et veldig klart signal når en profil som Nycke Groot sier nei til å spille for Nederland og bytter ut Györ med Odense for å finne tilbake til gleden ved håndball, sier Svele.

Ole Jørstad i EHF-styret svarer at EM blir ulikt prioritert. Norge (syv EM-titler) vektlegger den europeiske mesterskapet helt annerledes enn for eksempel Russland (null EM-titler).

– I EHF har vi utvidet europamesterskapene for å få flere hviledager og også gjort det mulig å skifte spillere tre ganger i løpet av mesterskapet. Champions League blir forandret neste sesong. For oss har det vært viktig ikke å utvide antallet kamper, sier han.

De aller beste spillerne protesterte sist vår på kampbelastningen gjennom et opprop.

les også Stine Bredal Oftedal om håndballoppropet: – Noe må gjøres

– Vi ønsker å spille de kuleste kampene i mange år fremover, og vil derfor ha forandringer. Skadetallene viser at noe må gjøres med kampprogrammet og mulighetene for restitusjon, har Stine Bredal Oftedal tidligere sagt.

Foreløpig har ikke EHF svart sine aller beste utøvere.

– Jeg skjønner at spørsmålet reises fra spillerne i «Don't play the players», men vi har fortsatt ikke sett at denne saken er reist gjennom spillerorganisasjonen i EHF. Vi ønsker også at dette fora går dypere inn i materien og behandler den saklig og grundig, sier styremedlem Ole Jørstad.

EHF har inngått nye og klart større markedsavtaler og kommer ifølge Jørstad de neste årene til å fordele ut fem milliarder kroner til klubber (60 prosent) og landslag (40 prosent) som spiller europacup og mesterskap.

– Vi ønsker å forbedre produktet vårt og da er det selvsagt svært viktig at de beste spillerne er med i kampene og ikke på skadelisten. Vi går i Europa inn et utrolig spennende tiår, sier han.

Publisert: 07.10.19 kl. 17:04







Mer om