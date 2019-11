IKKE OL-KLARE: Håndballjentene kan komme til å spille OL-kvalifisering på bortebane i april. Her er Thorir Hergeirsson sammen med Camilla Herrem (til venstre), Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke i fjorårets EM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håndballjentene tapte «OL-kampen»: – Vi innordner oss

Håndballjentene får ikke OL-kvalifisering på hjemmebane. Den kampen tapte de mot de norske håndballgutta. Det kan bli en tøff vei for å få spille OL i Tokyo til sommeren. Den starter i VM-åpningen mot Cuba lørdag.

Håndballgutta har fått OL-kvalifisering på hjemmebane i april. Dermed kan ikke kvinnelandslaget få det samme.

– Det er ikke jeg som bestemmer. Vi innordner oss ut fra hva som er situasjonen. Vi ønsker herrelaget lykke til på hjemmebane, sier Thorir Hergeirsson til VG. Han befinner seg nå i Japan der VM-troppen forbereder seg til mesterskapet på precamp i Fukuoka.

Norge kvalifiserer seg kun direkte til OL ved å bli verdensmester i Kumamoto 15. desember. Hvis ikke gullet blir norsk, må jentene bli blant de syv beste i VM for å få spille OL-kvalik i mars. Om Frankrike vinner holder det å bli nummer 8 for Norge i Kumamoto – på grunn av fjorårets 5. plass i EM.

– Danmark fikk kvalifisering på hjemmebane for både kvinner og menn foran Rio-OL i 2016. Vi søkte om det samme, men i tildelingsbrevet fra det internasjonale håndballforbundet står det at vi bare kan få arrangere en av kvalikene. Vi er veldig glade for at gutta eventuelt får spille hjemme, men skulle gjerne arrangert begge, sier Kåre Geir Lio.

Ifølge håndballpresidenten har ikke NHF-ledelsen hatt noen finger med i spillet.

Norges gruppespill i VM Lørdag 30.11: Norge-Cuba Mandag 2.12: Slovenia-Norge Tirsdag 3.12: Norge-Serbia Torsdag 5. 12: Norge-Angola Fredag 6.12: Nederland-Norge Alle kamper spiller kl. 12.30 norsk tid (TV 3). De tre beste går videre til hovedrunden.

Det norske herrelandslaget har ikke vært med i OL siden 1972 og kan kvalifisere seg direkte ved å vinne EM i Norge, Østerrike og Sverige etter nyttår. Sander Sagosen & co. er også direkte kvalifisert om verdensmester Danmark vinner og Norge blir nummer to i Stockholm 26. januar.

– Det er ingen tvil om at det er en fordel å ha kvaliken på hjemmebane med publikum i ryggen, sier Christian Berge. Herresjefen medgir at han er seg «selv nærmest» i denne saken.

– Om vi må ut i kvalik, er jeg er vanvittig glad for at vi har fått muligheten til å spille den på hjemmebane. OL har vært en målsetting veldig lenge for spillerne. Bjarte Myrhol har ønsket dette i en mannsalder, forklarer Berge.

Hvis OL-plassen ikke kommer i boks i EM spiller Norge kvalifisering på hjemmebane i Trondheim 17. til 19. april. To av fire lag går til Tokyo-lekene og motstandere ser ut til å bli Spania, som Norge ikke har slått siden 1997, og langt mer overkommelige Sør-Korea og Chile.

For håndballjentene har OL stort sett vært en suksesshistorie helt siden debuten med sølv i 1988. Siden har jentene bare mistet et OL – Athen 2004 – og vant gull både i Beijing 2008 og London i 2012. I Rio-OL for tre år siden ble det bronse etter et svært bittert tap for Russland i semifinalen.

Publisert: 25.11.19 kl. 12:33

