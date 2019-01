VM-KLAR: Bjarte Myrhol er klar for VM-starten 11. desember, men vei frem til mesterskap har vært vanskelig for landslagskapteinen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Bjarte Myrhol om skademarerittet før VM: – Jeg er spent

HÅNDBALL 2019-01-02T14:57:59Z

HOLMENKOLLEN (VG) Bjarte Myrhol har hatt det lengste pausen fra håndball siden kreftsykdommen. Også toppscorer Kristian Bjørnsen, nøkkelspilleren Christian O’Sullivan, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød har slitt med skader i VM-oppkjøringen.

Publisert: 02.01.19 15:57

– Jeg er spent, sier landslagskapteinen etter å ha vært ute med et delvis avrevet leddbånd i kneet i ni uker. Han har vært på banen for Skjern i Danmark de fire siste matchene, men har aldri spilt mer enn halve kampen.

– Vi trenger Bjarte i form. Ingen tvil om det, sier landslagssjef Christian Berge .

Torsdag spiller håndballgutta mot Island i Oslo Spektrum. Kent Robin Tønnesen har omgangssyke og mangler i den første av tre oppkjøringskamper til VM. Mesterskapet åpner mot Tunisia i danske Herning 11. januar.

– Jeg har gjort all den treningen jeg kan gjøre, men trenger mer kamper for å komme i håndballform, sier Myrhol og opplyser han ikke har vært lenger ute av spill siden han var rammet av testikkelkreft i 2011.

Vanligvis utgjør han det norske midtforsvaret sammen med Christian O’Sullivan. Men Magdeburg-kapteinen måtte på operasjonsbordet 9. desember for å «støvsuge» ut biter av menisk og brusk.

VM-oppkjøringen Torsdag: Island i Oslo Spektrum (kl. 18.15) Lørdag: Brasil i Nordstrand Arena (kl. 18.15) Søndag: Nederland i Nordstrand Arena (kl. 18.15)

– Det virker veldig bra. Jeg har ikke hatt noen hevelser eller problemer. Jeg er selvsagt spent, men håper at dette skal går bra, sier O’Sullivan.

Han skal hverken spille mot Island torsdag, Brasil lørdag eller Nederland søndag.

– Jeg har prøvd meg for fullt i forsvar på landslagstreningen. Det var veldig morsomt. Planen er at jeg skal trene for fullt fra mandag, sier Oslo-gutten – fullt klar over at VM-premieren mot Afrika-mesterne da er bare fem dager unna.

Gøran Johannessen kommer heller ikke til å spille Gjensidige Cup på hjemmebane. Playmakeren går med skinne etter et tommelbrudd. Etter planen skal han være spilleklar etter seks uker. Det er bare tre dager før VM-åpningen.

– Jeg håper det går. Jeg tråkket over før EM i fjor og tror ikke jeg bar preg av det under mesterskapet, sier playmakeren som har vært ekstremt uheldig etter overgangen til det tyske mesterlaget Flensburg. På vei hjem fra en ankeloperasjon i Tyskland var han involvert i en trafikkulykke. Der brakk nesen. den måtte opereres.

– Jeg har bare spilt håndball i halvannen måned det siste halve året, summerer han opp.

Kristian Bjørnsen har vært håndballguttas toppscorer i tre mesterskap på rad. Men denne høsten har han til sammen vært ute i to måneder med skade bak i låret og et delvis avrevet sidebånd i kneet.

– Jeg har aldri hatt så mye skader, sier høyrekanten som har blitt en nøkkelspiller med til sammen 128 scoringer i mesterskap siden 2016. Han kom i desember tilbake i kamp for Wetzlar i tysk Bundesliga.

– Det kjennes ut som jeg er ferdig med det nå, sier han.

Også Magnus Abelvik Rød har vært ute av spill i over en måned. Men Flensburg-spilleren kom tilbake på banen i november etter at en strekk på baksiden av låret satte ham ut av spill imellom fire og fem uker.

– Det har gått veldig fint. Men har vært noe nytt for meg. Tidligere har jeg brekt ting.

Christian Berge er klar på at han ikke tar noen sjanser i forhold til skadene. Landslagssjefen bruker ikke O’Sullivan og Johannessen i VM om de ikke er klare for å prestere på høyt nivå.

– Vi får se hvordan vi gjør dette. Jeg kan bare gjøre tre bytter i troppen underveis i VM. Vi får se om vi bare stiller med 14 spillere i de to første kampene. det vet jeg ennå ikke, sier Berge.

Sjekk X-faktoren til Norges 18-årige VM-debutant: