Stine Bredal Oftedal (til høyre) måtte feire cupgullet i sivil sammen med Nycke Groot og resten av laget. Heller ikke lørdag kommer den norske landslagskapteinen på banen for Györ.

Stine Bredal Oftedal mister nøkkelkamp i Champions League

Publisert: 07.04.18 12:09 Oppdatert: 07.04.18 13:08

Stine Bredal Oftedal (26) sliter fortsatt med ankelskaden hun pådro seg for snart to uker siden. Landslagskapteinen mister lørdagens nøkkelkamp i Champions League.

Györ møter Buducnost på bortebane i Montenegro til en av kvinnehåndballens store klassikere.

– Det blir dessverre ikke spill i kveld. Jeg håper på neste helg, skriver Bredal Oftedal i en sms til VG.

Hun fikk et kraftig overtråkk og måtte bæres av banen i Norges EM-kvalifisering mot Kroatia i Nadderud Arena. Nå har det gått 13 dager, men Bredal Oftedal er fortsatt ikke spilleklar for et Györ som mangler flere nøkkelspillere. Blant annet Nora Mørk som i februar røk korsbåndet og er ute for sesongen. Også Zsuzsanna Tomori har pådratt seg den alvorlige kneskaden.

Kari Aalvik Grimsbø blir eneste norske spiller på banen i Podgorica. Györ har vunnet Champions League tre ganger, mens Buducnost har to titler siden 2012.

– Det er viktig å gjøre et godt resultat i den første kampen på bortebane, sier Stine Bredal Oftedal .

– Jeg er veldig spent på avslutningen av sesongen. Vi har mange skader. Vi blir stadig litt svekket, men har også spilt veldig bra i perioder. Så alt er mulig, mener hun.

Hun var sist helg på tribunen da Györ vant den ungarske cupen etter finaleseier over Erd. Klubben er inne i siste fase med den spanske treneren Ambros Martin. Etter seks sesonger i Györ skal han neste sesong tjene sine rubler i russiske Rostov-Don.

– Jeg liker hans måte veldig godt. Jeg har lært veldig mye av ham, sier Bredal Oftedal. Hun kom til Ungarn sist sommer. Forandringene blir neppe enorme til høsten Assistenten Gabor Danyi tar over som hovedtrener som også komme til å inneholde Veronica Kristiansen og Kari Brattset neste sesong.

Kristiansen scoret fredag seks mål da FC Midtjylland hjemme i Danmark tapte 23–24 for Vardar i Champions League-kvartfinalen. Helene Gigstad Fauske satte inn tre for et FCM som får det tøft i returen i Makedonia neste helg.

For Amanada Kurtovic og Marit Malm Frafjord i CSM Bucuresti ser det langt lysere ut. Kurtovic scoret fem og Frafjord ett da Metz ble knust 34–21 fredag kveld. Dermed er rumenerne veldig nær en en plass i Final4-turneringen som i midten av mai avslutter Champions League i Budapest.

Dit vil veldig gjerne også Stine Bredal Oftedal.

Bare skaden slipper.

