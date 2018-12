TAKK FOR KAMPEN: Heidi Løke løp raskt opp på tribunen til 1-åringen Oscar etter storseieren mot Ungarn. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Heidi Løke hyllet etter seieren: Jublet til sønnene fra banen

HÅNDBALL 2018-12-07T22:57:36Z

NANCY (VG) (Ungarn-Norge 25–38) Heidi Løke (35) scoret på samtlige syv skudd og jublet opp til sønnene Alexander (11) og Oscar (1) oppe på tribunen.

Publisert: 07.12.18 23:57 Oppdatert: 08.12.18 00:24

Hun hadde øyekontakt med familien på tilskuerplass midt i scoringsshowet der fem kom med høye og to med venstre hånd for strekspilleren.

– Jeg jublet til Alexander og visste at Oscar lå der i vognen, sier tobarnsmoren som fikk de to barna til Frankrike på torsdag.

– Det var utrolig godt å vite at de var på tribunen, sier hun.

Etter kampen kom eldstemann ut på banen mens mamma var raskt oppe for å juble litt med 1-åringen også. Oscar tok det med fatning og smokk etter den sene kveldskampen.

Men aller best kontakt hadde Heidi Løke under Ungarn-kampen med Stine Bredal Oftedal.

Men landslagssjef Thorir Hergeirsson var irritert:

Pasningene kom som om det var Nora Mørk som serverte. Berdal Oftedal har tatt over jobben som hovedservitør etter at Mørk forsvant ut med skade.

– Vi bruker rommet mellom beina på ungarerne. De er ganske store, ler Løke – som var tilbake på gammelt scoringsnivå etter bare et mål mot Romania. For første gang i EM startet hun kampen på banen i stedet for benken.

Til nå har Heidi Løke levert 19 scoringer for Norge på de fire første kampene i Frankrike. Ungarn-trener Kim Rasmussen er imponert over hvordan hun har kommet tilbake etter barnefødselen forrige sommer.

De to tidligere Györ-spillerne på 35 og 38 år dro Norge i gang. Ungarn var aldri i nærheten av å svare. Til slutt vant Norge med mektige 13 mål.

– Jeg har den dypeste respekt for hvordan hun har kommet tilbake. Det gjelder også Katrine Lunde. Jeg opplever stadig at spillere i begynnelsen av 30-årene som gir seg. De vil heller hygge seg. Men disse jentene bare fortsetter og er de beste. Jeg har den største respekt for deres innstilling og for at de gir alt for laget og alt for landet, sier danske Rasmussen.

Heidi Løke ser videre i mesterskapet.

– Vi må bare fortsette å ta en kamp av gangen, sier hun og må spørre journalistene om Norge møter Nederland eller Spania tirsdag. Det er nederlenderne som er neste skjebnekamp, men hvis Nycke Groot & co. slår Romania søndag så kan det bli umulig for Norge å nå semifinalen.

Det tenker ikke Løke på. Nå handler det om sønnene. De skal være i Frankrike i fire dager. Lørdag har håndballjentene helt fri.

– Jeg skal bare være med barna, sier Heidi Løke.

Her får Løke og Stine Bredal Oftedal hallen til å gispe i storseieren mot Ungarn: