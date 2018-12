ISKALDT: Ikke mye varme å hente for Espen Lie Hansen i Nantes etter at overgangen til Drammen ble kjent. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Espen Lie Hansen etter Drammen-nyheten: – Har havnet i fryseboksen

Espen Lie Hansen (29) sa ja til Drammen og fikk nei fra Nantes. Landslagsspilleren har ikke vært på banen i seriespill siden nyheten ble kjent. Han tror heller ikke på spill i torsdagens franske toppkamp mot PSG.

Publisert: 20.12.18 13:06

– Han har havnet i fryseboksen, beskriver landslagssjef Christian Berge .

– Jeg blir overrasket om jeg får spille, men lover å være god i pausen, ler Espen Lie Hansen til VG.

Han har ikke mistet humoren selv om tiden på banen har begrenset seg til noen ubetydelige minutter i storseieren i cupkampen mot Caen sist søndag.

Nantes-trener Thierry Anti er tydelig blitt anti-Hansen. VG kunne 7. desember avsløre at nordmannen vender tilbake til Drammen HK fra neste sesong .

– Jeg har ikke snakket noe med ham om dette. Han er ikke den som sier mest. Anti holder kortene tett til brystet, sier Lie Hansen.

Men han regner med at det har hatt sin virkning at han til våren returnerer DHK etter åtte sesonger i Frankrike, Tyskland, Østerrike og Danmark.

– Det kan jo være slik. Jeg er ikke den første som ikke får spille etter å ha gitt en slik beskjed, sier Lie Hansen.

Han var svært kritisk til Thierry Antis disposisjoner i den tapte Champions League-finalen sist sesong. Den norske skytteren feide inn et hat trick rett etter pause for så å bli plassert tilbake på benken i klubbens største kamp gjennom historien.

– Espen kan ikke vinne kampen alene. Og spillerne rundt ham fungerte ikke like godt. Alle spillere ønsker å spille mer, sa Nantes-treneren til VG etter det sure tapet for Montpellier i Köln.

Sjekk målene til Espen Lie Hansen i Champions League-finalen sist sommer:

For Espen Lie Hansen handler nå svært mye om VM for Norge i januar. De siste månedene har han fulgt et eget opplegg med intervaller og styrketrening lagt opp sammen med Berge. Målet er å fremstå som en annen spiller enn den Lie Hansen som forlot Kroatia uten et eneste EM-mål sist vinter.

– Vi har hatt en god prat om det. Jeg tror dette mesterskapet kan bli annerledes, mener Christian Berge.

– Hvis vi får Espen i superform så spiller det nesten ikke noen rolle at han ikke har spilt kamper. Vi har jobbet med det i tre måneder og så får vi se om vi treffer, sier landslagssjefen.

– Jeg tror ikke situasjonen i klubben skal bety noe for VM, sier Espen Lie Hansen selv.

En som garantert får spille mye i torsdagens gigantoppgjør i Nantes, er Sander Sagosen. PSG-stjernen fra Trondheim dominerte da Nantes nylig ble slått i en ligacupkamp. Tirsdag ble han kåret til verdens beste spiller.

– Han har vært veldig god denne høsten. Jeg kan ikke se at noen har spilt bedre enn Sander. Så det er fortjent, sier Espen Lie Hansen.