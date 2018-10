EM-JOKER: Linn Jørum er aktuell for EM-troppen og landslagscomeback etter en sterk sesongstart. Foto: Lise Skogstad

Linn Jørum Sulland inn i EM-diskusjonen

Ingen Nora Mørk og ingen Stine Skogrand. Det kan hende Norge pusser støvet av Linn Jørum Sulland (34) i håndball-EM. Hun står på bruttolisten til mesterskapet i desember.

Publisert: 30.10.18 11:36

10-målsscoreren fra OL-finalen i 2012 har ikke spilt på landslaget de siste to årene. Vipers venstrehendte skytter har startet sesongen sterkt med 20 mål på to kamper mot sterk motstand i Champions League og 35 mål i den norske eliteserien.

Sulland har ikke spilt mesterskap siden VM-gullet i 2015. Hun ble skadet og mistet OL i Rio i 2016. Og har siden ikke spilt en landskamp. I fjorårets VM var meriterte Sulland Thorir Hergeirssons superreserve.

Nå kan Oslo-jenta bli løsningen på den høyre skytterplassen. Nora Mørk er langtidsskadet etter nok en operasjon, mens Stine Skogrand i forrige uke offentliggjorde at hun er gravid.

Dermed står Hergeirsson igjen med Amanda Kurtovic, Silje Waade og Moa Høgdahl som alternativer.

6. november kommer uttaket av de 16 til EM i Frankrike med start 1. desember. Det er grunn til å merke seg at stortalentet Henny Reistad, uten A-landskamper, er med i landslagssjefens kabal. Der står også Kari Aalvik Grimsbø. Hun har sagt nei til landslaget, men må ha sagt ja til å kunne komme inn som en nødløsning.

Her er de 28 nominerte navnene. Det er ikke mulig å bruke spillere i EM som ikke står på denne listen. Trolig går Hergeirsson for to keepere, åtte bakspillere, tre strekspillere, to venstrekanter og en ren høyrekant.

Målvakter: Katrine Lunde, Silje Solberg, Emily Stang Sando, Kari Aalvik Grimsbø.

Bakspillere: Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic, Emilie Hegh Arntzen, Silje Waade, Henny Reistad, Jeanett Kristiansen, Tonje Enkerud, Moa Høgdahl, Emilie Christensen, Helene Fauske, Ingvild Bakkerud, Marta Tomac.

Strekspillere: Kari Brattset, Heidi Løke, Vilde Ingstad, Vilde Johansen.

Venstrekanter: Sanna Solberg, Camilla Herrem, Thea Mørk.

Høyrekanter: Marit Røsberg Jacobsen, Malin Aune, Maja Jakobsen.