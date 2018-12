IRRITERT: Landslagssjef Thorir Hergeirsson. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Irritert Hergeirsson: – Mektig lei av å være forsøkskaniner for dommerne

HÅNDBALL 2018-12-03T21:48:31Z

BREST (VG) (Tsjekkia-Norge 17–31) Landslagssjef Thorir Hergeirsson (54) refset dommerne etter storseieren mot Tsjekkia og føler seg urettferdig behandlet.

Publisert: 03.12.18 22:48 Oppdatert: 04.12.18 00:13

– Jeg begynner å bli mektig lei av å være forsøkskanin for dommere. Unge, lovende dommere øver hos oss for å bli gode nok til å dømme herrene, sier Hergeirsson til TV 3 etter kampen.

Han var irritert på dommerne Maria Bennani og Safia Bennani fra Sverige, tross at Norge vant lekende lett mot Tsjekkia og revansjerte åpningstapet mot Tyskland.

– Vi er i 2018 og fortsatt bruker EHF kvinnemesterskapene til øve opp dommere. Det synes jeg ikke er riktig, sier Hergeirsson til VG.

Dommerne kommenterer ikke egne prestasjoner etter kampene i EM, men JJ Rowland, mediesjef i EHF, skriver dette i en e-post til VG:

– EHF nominerer alltid de beste dommerne tilgjengelige for hvert mesterskap. De 12 dommerparene som er nominerte har god internasjonal erfaring, mange har tidligere dømt i EM i tillegg til VM og OL, samt på klubbnivå både for herrer og kvinner.

EHFs observatør på kampen var Dragan Nachevski. Makedoneren er den mektige lederen av den europeiske dommerkomiteen, som kom i fokus da de norske toppdommerne Kjersti Arntsen og Guro Røen plutselig la opp sist sommer.

Thea Mørk var gråtkvalt etter å ha skadet seg:

Får støtte

Kari Brattset fikk to utvisninger tidlig i kampen.

– Jeg var uenig i utvisningene, men det er bare å gå og sette seg, sier Brattset til VG.

Marit Røsberg Jacobsen fikk rødt kort i andre omgang for dette:

Hergeirsson, som synes Jacobsens røde kort var riktig, har ikke snakket med dommerne etter kampen.

Hovedleder Mads Stian Hansen opplyser at Norge heller ikke kommer til å kontakte EHF om innsatsen til det svenske dommerparet som tidligere i høst dømte Larvik mot Buducnost i Champions League.

– Men jeg ønsker at det blir en debatt om dette, sier Hergeirsson til VG.

– Jeg har all respekt for dommerne. Noen av dem er dyktige, mens andre er ikke gode nok for å være her ennå, sier Hergeirsson.

Tidligere landslagsspiller Randi Gustad støtter Hergeirsson på Twitter.

Ikke problemer med delegater

Lagkaptein Stine Bredal Oftedal reagerte derimot ikke veldig på dømmingen.

– I utgangspunktet synes jeg ikke kampen var vanskelig å dømme, men stort sett var det greit. Utenom kanskje en tidlig utvisning, sier Bredal Oftedal.

I åpningskampen ble den norske gjengen irriterte etter å ha fått beskjed om ikke å juble på benken. EHF og delegaten Tatjana Medved slo hardt tilbake mot Norge.

Norge mente det ikke var noe problem kampen mot Tsjekkia.

– Jeg bryr meg katten om det. Jeg kan ikke se at det var noe problem, sier Hergeirsson.

– I dag fikk vi lov til å juble. Det var veldig gøy, sier Veronica Kristiansen til VG.

Norge møter Romania på onsdag klokken 21.

Camilla Herrem har kommet til Frankrike og håper på spilletid: