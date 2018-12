TØFF DAG: Stine Bredal Oftedal innrømmer at det er tøft å vøre norsk landslagskaptein i Frankrike nå. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Stine Bredal Oftedal skjermer seg: – Vi føler på presset

HÅNDBALL 2018-12-06T15:22:27Z

NANCY (VG) Etter en natt nesten uten søvn prøver håndballjentene å finne igjen humøret. Det er en utfordring. De føler seg knallhardt presset etter to tap på tre EM-kamper.

Publisert: 06.12.18 16:22 Oppdatert: 06.12.18 17:59

– Ja, det er klart vi føler på presset. Det er det ingen tvil om. Vi er vant til press, men vi har i mange situasjoner stått bedre i det. Det vil være vanvittig sterkt om vi klarer å reise oss fra dette, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Torsdag fløy den norske troppen 90 mil tvers over Frankrike fra Brest til Nancy. Flere av jentene forteller til VG at det har vært dårlig med søvn etter 8-målstapet for Romania. Den lille blunden de fikk på øynene ble ikke ødelagt av at kritikken haglet hjemmefra.

– Store deler av laget skjermer seg mot all informasjon fra Norge uansett. Altså ikke leser noe. Vi holder oss unna det, sier Stine Bredal Oftedal.

– Det ville gjort presset enda større, men presset jeg føler fra meg selv er uansett enorm. Det er unødvendig å få det poengtert det mer når man vet det godt selv.

Heller ikke landslagssjef Thorir Hergeirsson forholder seg noe som helst til kritikken i norske tradisjonelle eller sosiale medier.

– Jeg leser ingen ting av det dere skriver. Jeg lever i den andre boblen, beskriver landslagssjef Thorir Hergeirsson. Han holder seg unna alle medier utenom kontakten på pressetreff og etter kamper.

Dette sa Stine Bredal Oftedal etter onsdagens store skuffelse:

Medierådgiver Halvor Leas jobbe er å følge med på offentligheten, men han har stallordre om å ikke forstyrre sjefen med norske mediesaker om det ikke er spesielt viktig. Hergeirssons klare råd til spillerne er å holde seg unna den massive norske medieomtalen under EM.

– Jeg deler heller ikke alle mine tanker med dere nå, sier landslagssjefen.

Stine Bredal Oftedal smiler når hun møter VG på Novotel i Nancy. Det er hektisk, kaotisk og litt uorganisert i hotellresepsjonen. Omtrent som det norske forsvarsspillet mot Romania og Tyskland.

– Hva er din viktigste beskjed til lagvenninnene?

– At det fortsatt er håp. Vi har ikke fått vist oss fra vår beste side. Det er motivasjon nok i seg selv. Vi har fortsatt flagget på brystet. Vi er fortsatt valgt ut til å gjør dette. Vi har mer å vise frem, sier hun.

– Og det synes jeg bør vekke noe i oss.

– Har det noe med stolthet å gjøre?

– Så absolutt. Hvis du ser på papiret og på resultatene i forkant av mesterskapet, så er vi bedre enn vi har vist nå. Men det handler om få det ut og stå enda bedre sammen.

Thorir Hergeirsson har aldri gått på to strake tap i mesterskap. Hverken i perioden som landslagssjef fra 2009, eller som trener under Marit Breivik i åtte år før det.

– Det handler om ikke å gå gape over for mye, forklarer han.

Fredag kveld møter Norge et Ungarn som ble enkelt slått 25–19 i Telenor Arena ni dager før EM-starten. Hergeirsson mener de har hevet seg stort.

– Gå tilbake til «basic» og huske at Romania og Ungarn er to forskjellige lag. Det nytter ikke være opptatt av spilt melk. Nå skal vi være opptatt av selv og bygge energi.

– Har du kjeftet på noen etter tapet?

– Nei, for det var ingen inne på banen som ikke gjorde det de kunne. Spillerne hadde lyst, men fikk det ikke til. Kjefting hadde vært malplassert.

Det taktiske grepet han gikk for mot slutten av kampen mot Romania ga ikke avkastning:

Norge møter videre Nederland tirsdag og Spania onsdag. Men kanskje den viktigste kampen spilles uten at håndballjentene er på banen. Søndag kveld møtes nemlig Romania og Nederland. Hvis sistnevnte vinner skal det nesten regne oppover om Norge skal komme til EM-semifinalen.

Thorir Hergeirsson er rask med svaret når han fra en journalist får spørsmålet om hvem han håper vinner.

– Dumt spørsmål, kommer det lynkjapt før han legger til et «unnskyld».