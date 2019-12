EN UKES PAUSE: sa Silje Solberg (til venstre) sa nei til en overgang til Esbjerg ble det en ukes stillhet fra tvillingsøsteren Sanna Solberg-Isaksen. Søndag møter tvillingene Danmark i VM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Håndballtvillingene fikk knute på tråden

KUMAMOTO (VG) Silje Solberg og Sanna Solberg-Isaksen er bestevenner og evige romvenninner på mesterskap. Men sist vår ble det knute på tråden mellom de 29 år gamle søstrene.

Søndag skal de sammen ut i skjebnekampen mot Danmark i VM. De eneggede tvillingene fra Bærum har alltid stått skulder til skulder.

De spilte på samme lag gjennom hele oppveksten og frem til 2014. De elsker å spille sammen for Norge, men har selvsagt også en drøm om at det igjen skal skje på klubbplan.

Sist vår bød sjansen seg. Søndagens kanskje tøffeste norske motstander, keeper Sandra Toft, dro til Brest i Frankrike og Sannas klubb, Esbjerg, trengte en ny målvakt: Hvem kunne passe bedre enn Silje?

Hun hadde opsjon på å si opp kontrakten med Siófok ett år før tiden. Søsteren gledet seg til at Silje skulle fortsette karrieren i Danmark. Men Silje Solberg ville det annerledes. Hun valgte å bli i Ungarn.

Det førte til at hun sendte en lang, forklarende sms til tvillingsjelen i Esbjerg. Svaret var på bare to bokstaver: «ok».

– Jeg ble skuffet og hadde ikke noe mer å si der og da. Men jeg måtte jo svare, forteller Sanna i dag.

Det ble knute på telefontråden de neste dagene.

Sanna sier at «det tok et par dager» før de igjen snakket sammen. Silje skyter inn «at det tok et par mer». Før tvillingene medgir at det gikk en uke uten kontakt dem imellom.

Til slutt i sesongen møttes søstrene for aller første gang på banen. Siljes Siófok vant over Sannas Esbjerg i EHF-cup-finalen. Etterpå klarte hun ikke helt å fryde seg over sin første internasjonale tittel på klubbsiden.

– Det var vanskelig å glede seg. En litt rar følelse, beskriver hun.

Silje Solberg etter tapet mot Nederland fredag:

Foran EM-finalen for tre år siden forklarte hun forholdet til Sanna slik:

– Hennes følelser er mine følelser. Såpass tette bånd har vi. Vi støtter hverandre uansett om vi får spilletid eller ikke. Vi er veldig glad for å være her sammen.

Noen måneder før hadde Silje Solberg blitt vraket før OL i Rio. Hennes kanskje verste opplevelse som idrettsutøver. Men det var omtrent like vondt for Sanna Solberg-Isaksen.

– Vi så det veldig etter OL-uttaket hvor påvirket vi ble av hver andres følelser. Slik er det fortsatt, sier hun

Sanna ble født 16 minutter før Silje og har vært først ved en del anledninger. Hun debuterte først på landslaget og har spilt både Champions League og OL. Søsteren mangler fortsatt begge de to siste opplevelsen.

– Du har vært først i alt, sier Silje.

– Men du var først på juniorlandslaget, kvitterer Sanna. Silje var også først i mesterskap for Norge i 2012.

I sommer var hun først igjen. 20. juli giftet hun seg med Kjetil Føleide-Isaksen i Danmark. Søsteren er sammen med Lars Østhassel. Han jobber i Oslo, men er omtrent en uke i måneden hos henne. Paret har foreløpig ikke planer om å gifte seg.

– Nei, altså, jeg er klar om det kommer et friere, sier keeperen med et stort smil.

I gruppespillet har hun vært Norges beste spiller.

Søstrene har siden 2013 spilt seks av åtte mesterskap sammen. i tillegg til OL-vrakingen måtte Silje finne seg i å være reserve under VM for to år siden. Hun kom først inn på banen i de siste minuttene av den tapte VM-finalen mot Frankrike.

Men nå er de tilbake i VM som romvenninner igjen.

I Kumamoto har Silje reddet 66 skudd, mens Sanna har satt inn 13 mål for Norge. Hun har sin kanskje sterkeste side foran søsteren i forsvar.

Men mot Nederland fredag sprakk både keeper- og forsvarsspillet. Silje Solberg mente Norge «falt ut av konseptet» i 2. omgang.

– Vi må vinne resten om vi vil til en semifinale, sier hun.

– Du mener det er fullt mulig?

– Så absolutt. Men det blir hardt. Vi skulle gjerne hatt med oss to ekstra poeng fra denne kampen, sier keeperen som etter ni gode omganger fikk opplevde sin første nedtur i VM de siste 30 minuttene mot Nederland.

Publisert: 08.12.19 kl. 05:40

