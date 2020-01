Et kvarter før slutt måtte Frank Løke forlate banen mot Slovenia, og kunne ikke spille mer EM. Og Norge kom aldri til semifinalen. Foto: Hugo Bergsaker

Frank Løke ble skadet: – Kunne ha vunnet gull med meg

De norske håndballgutta hadde i mange år levd kraftig i skyggen av jentene. I hjemme-EM i 2008 overtok de parketten – men da Frank Løke hinket av banen og var ute av mesterskapet, røk medaljen.

– Hadde jeg vært med, så hadde vi vunnet gullet, sier Frank Løke i dag – og er seg selv lik.

Men han har argumentene på sin side. Løke var Norges beste spiller i mesterskapet og med ham på laget slo Gunnar Pettersens menn senere gullvinner Danmark i gruppespillet.

Frank Løke, ikledd landslagsdrakt og ikke Borat-kostyme, røk leddbåndet i kneet i kampen mot Slovenia. En kamp som Norge tapte – noe som skulle bli helt avgjørende for at Norge likevel ikke skulle ta steget opp blant de aller største.

– Vi ble et nesten-landslag, innrømmer Løke i dag – når Norge igjen har en del av EM-arrangementet.

Norge møter Portugal til gruppefinale i håndball-EM tirsdag kveld. Kampstart 20.30 på TV3.

Han skjønte med en gang at det var noe galt i kneet et kvarter før slutt mot Slovenia.

– Jeg fikk Kristian Kjelling inn fra siden i fart – idet jeg hadde all tyngde på ett ben. Jeg hørte at det smalt og skjønte med én gang at EM var over. Sånn var det. Det var synd, for jeg var skikkelig i «sonen» da, sier Frank Løke 12 år etter.

Han hadde en uttellingsprosent på utrolige 88 i dette mesterskapet.

– Pluss at jeg skaffet masse straffekast. Det var kanskje spesialiteten min, sier han i dag.

2008-spillerne ble likevel helter. Norge hadde så smått slått igjennom i 2005 da de slo Russland i kampen om 7.-plassen i VM, men det var på hjemmebane de virkelig skulle vise seg fram. Så lenge det varte.

GODE BUSSER: Frank Løke og daværende landslagstrener Gunnar Pettersen. Foto: Helge Mikalsen

Frank Løke var den eneste som kom med på All Star Team, men Steinar Ege spilte fantastisk mellom stengene. 6.-plassen i EM på hjemmebane skulle bli hans beste plassering gjennom ni mesterskap (som spiller vel å merke).

Målvakten var bare en av mange gode spillere på dette laget. Noen hadde fantastiske klubbkarrierer i utlandet – men la opp som landslagsspillere før det «tok av» for alvor for håndballgutta: Glenn Solberg, Frode Hagen, Johnny Jensen, Håvard Tvedten, Kristian Kjelling, Jan Thomas Lauritzen, Kjetil Strand, Børge Lund ...

Norge vant i 2008 alle sine kamper i innledningsspillet: 27–26 over Danmark, 32–21 over Russland og 27–22 over Montenegro.

Den første seieren var eksepsjonell. Danskene hadde et superlag og tok senere gull i finalen på Lillehammer. Og det var selvfølgelig særdeles godt for selvtilliten at de knuste russerne.

I mellomrunden ble det uavgjort mot Polen (24–24), tap 29–33 for Slovenia og så endelig 23–23 mot senere finalist Kroatia. Og dermed ikke semifinaleplass.

– Det var synd. Det var hjemmebane og voldsom stemning, sier Løke.

– Det var surt å hinke rundt og ikke kunne bidra mot Kroatia, da vi måtte vinne.

«Kan det kalles et nederlag når man gjør sin beste prestasjon noensinne? Naturligvis ikke. Kan det kalles mislykket? Nei, heller ikke det. Men lite gjør mer vondt enn å være nesten god nok. Det svir.», skrev VGs sportskommentator Truls Dæhli etter at semifinaleplassen røk.

«Og i går sved det mer enn noen gang, fordi alle på laget, og alle andre, for den del, visste at dette var en sjanse som ikke kommer igjen. Muligheten til en semifinale i et EM på hjemmebane får du bare en gang i livet», skrev Dæhli.

All Star Team EM 2008: Kasper Hvidt, Danmark (keeper), Lars Christiansen, Danmark (venstrekant), Florian Kehrmann, Tyskland (høyrekant), Daniel Narcisse, Frankrike (venstreback), Kim Andersson, Sverige (høyreback), Ivano Balic, Kroatia (midtback), Frank Løke, Norge (strek).

Akkurat det stemmer nok, men prestasjonen ble starten på en eventyrreise for norsk herrehåndball. Plutselig var gutta nesten like gode som jentene. Det hadde ikke norske tv-seere opplevd før.

Dessuten: Det var ingen unnskyldninger. De ga seg skylden for at det ikke ble semifinale. Derfor fikk de stor respekt.

– Vi var ordentlig gode på den tiden. Det var det beste mesterskapet som den generasjonen gjorde. Etter hvert ble det jo et generasjonsskifte, sier Løke, som holdt på til og med 2011.

Men da Robert Hedin overtok for Gunnar Pettersen var han ikke lenger førstevalg. Det syntes ikke Løke noe særlig om.

– Under Gunnar Pettersen hadde jeg vært «fys i alt». Plutselig ble jeg sittende mye på benken.

PS: I den avsluttende kampen om 5.-plassen tapte Norge 34–36 mot Sverige.

Publisert: 14.01.20 kl. 08:33

