VM-KLAR: Stine Skogrand mot Montenegro torsdag. Hun har med seg babysønnen den første halvdelen av VM-oppholdet i Japan. Foto: Vidar Ruud

Stine Skogrand tok med baby til VM

MINAMATA (VG) Stine Skogrand gjør VM-comeback for Norge og har sin halvt år gamle sønn Adam med seg den første halvparten av oppholdet i Japan.

Nå nettopp

– Jeg angrer ikke et sekund. Jeg koser meg med å ha ham med meg på tur, sier hun til VG etter at håndballjentene har spilt 19–19 over 40 minutter mot Montenegro. Den aller siste treningskampen før VM starter mot Cuba lørdag.

Moren Elisabeth har siden avreisen 19. november vært med for å passe på barnet når Stine er opptatt med håndballen.

VGs håndballstudio: Få siste nytt fra VM

– Det hadde ikke vært mulig uten henne, mener bergenseren.

Etter kampen mot Slovenia mandag reiser mormor etter 14 dager på tur hjem med gullungen. Adam er en ekte håndballbaby. Pappa Eivind Tangen spiller på herrelandslaget.

– Det får vi se, svarer Skogrand med en liten latter på hvordan det blir når sønnen reiser hjem igjen til Danmark. Håndballparet bor i Herning på Jylland.

Landslagets to andre mødre, Camilla Herrem og Heidi Løke, har valgt ikke å ha sine sønner på plass i Japan.

les også Håndballjentene tapte «OL-kampen»: – Vi innordner oss

– Jeg tenker at det blir stor belastning for Theo også med stor tidsforskjell til Japan både frem og tilbake. Det kommer til å bli helt forferdelig. Men hvis jeg tenker hva som er best for ham, så blir det slik, sa Camilla Herrem i september.

– Jeg synes det er vanskelig med fire uker, men samtidig kan de ses på Skype. Likevel er det spesielt når de ikke kan være med, sa tobarnsmor Løke.

Stine Skogrand var ikke like sikker på at hun hadde gjort det riktige valget under håndballjentenes lange reise over åtte tidssoner til Japan.

les også Håndball-VM: Slik følger du Norge

– På veien hit tenkte jeg at dette kom til å bli litt tøft. Vi hadde ni timer venting da vi kom til Tokyo. Men han klarte seg utmerket og har tilpasset seg veldig bra, sier hun og legger til:

– Veldig kjekt. Jeg er så glad for at vi gjorde det.

Egentlig hadde Stine Skogrand avskrevet et raskt comeback på landslaget.

– Det var ikke mine tanker. Jeg tenkte at jeg først skulle rehabilitere meg etter fødsel. Det er jo vanskelig å si på forhånd, men heldigvis så gikk det jo alt veldig bra, sier hun.

les også Romania rystes av dopingsak før håndball-VM

– Jeg fikk trent bra nesten inn til han kom og hadde et godt grunnlag. Alt i opptreningen etterpå har gått veldig bra.

Vestlendingen var tilbake for klubben Herning-Ikast allerede under treningskampene i august.

– Jeg var klar fra sesongstart og spilte ganske tidlig full tid. Kroppen venner seg til trening og kamp. Jeg ser at jeg har hatt stigning. Det har gått opp og ned, men jeg har klart å stabilisere det til mesterskapet, sier Skogrand, som rett før VM skrev ny kontrakt med Ikast-Herning helt frem til 2023.

– Du har troen på at du kan bidra godt i VM?

– Ja, det har jeg. Det er mye av det samme spillet som vi har i klubb, men det er nye relasjoner som skal sitte. Men jeg har spilt med dem før. Så det kommer, tror Skogrand som for to år siden gjorde et godt VM da Norge tok sølv i Tyskland.

les også Veronica Kristiansen mister VM: – Det har vært et helvete

Men nå er det 14 måneder siden hun har spilt en landskamp.

– Det er veldig kjekt å være tilbake. Jeg er blitt godt tatt imot og koser meg, sier hun.

I VM-åpningen må hun regne med å spille en del på høyre kant. Malin Aune er fortsatt ute med en kneskade, men er ifølge landslagssjef Thorir Hergeirsson etter alt å dømme tilbake mot Slovenia mandag.

– Det tar tid å ta seg inn. men Stine er anvendelig. Hun kan spille både bak på banen og i kant, sier Hergeirsson.

Publisert: 29.11.19 kl. 01:52

Mer om