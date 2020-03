PERMITTERT OG IKKE: Mia Solberg Svele (til venstre) og resten av Storhamar-spillerne er permittert. Mens Vipers foreløpig har valgt ikke å permittere Heidi Løke og sine spillere. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

15 håndballklubber varsler permitteringer: – Veldig alvorlig

Permisjonsvarslene strømmer ut fra eliteserieklubbene i håndball. Hittil har 15 av 24 har sendt ut varsler. Mange toppspillere er allerede ute i permisjon.

– Situasjonen er veldig alvorlig og vi vet jo ikke hvor lenge dette varer, sier Hein Barthold som er daglig leder i klubbenes organisasjon, Norsk Topphåndball.

– For noen av klubbene er dette krise, mener han og bruker Kolstad som eksempel. Trondheimsklubben skulle i april arrangert en turnering som ville gitt millioninntekter. Svært viktig for en klubb som totalt har budsjettert med 12,5 millioner kroner i inntekter.

Ifølge Barthold har følgende ni klubber sendt ut permitteringsvarsel på herresiden: Elverum, ØIF Arendal, Drammen, Kolstad, Haslum, Halden, Nærbø, Runar og St. Hallvard.

På kvinnesiden har Storhamar, Byåsen, Molde, Aker, Fredrikstad og Gjerpen foreløpig varslet.

– Bakgrunnen for permitteringen er den alvorlige situasjon som har oppstått for å unngå spredning av coronaviruset. Sluttspillet er avlyst. Treningssenter og håndballhaller er stengt, så vi har ikke mulighet til å opprettholde vår virksomhet. I tillegg er de økonomiske rammebetingelsene svært usikre i tiden som kommer, skriver Storhamar i en pressemelding. Spillerne er permittert til 31. mai.

Toppklubben Vipers Kristiansand har foreløpig valgt ikke å permittere. Serievinner Elverum på herresiden har sendt ut varsler, men fortsatt ikke satt dem ut i livet.

Hein Barthold er opptatt av at topphåndballen har en del studenter og mange spillere på relativt lav lønn. Lønnstagere med under 75.000 kroner i årslønn har ikke rett på lønn under permisjon.

– Så langt jeg vet er det klubber med alle spillerne i denne kategorier. Finnes det en mulighet for å unngå permisjoner her, så oppfordrer vi til det. Men også her må det gjøres vurderinger. Det er forskjell på en spiller som bor hjemme hos foreldrene og en som bor på hybel med faste utgifter, sier den daglige lederen.

Studenter har i utgangspunktet heller ikke rett til på lønn under permisjon. Men her har spillerorganisasjonen NISO klare anbefalinger.

– Dersom idretten utgjør hovedaktiviteten, eller en vesentlig del av din hverdag og lar seg fint kombinere med studier, vil vi anbefale alle medlemmer om å spesifisere at de først og fremst er idrettsutøvere, men gjennomfører utdanning på fritiden/utenfor normal arbeidstid, skriver spillerorganisasjonen på hjemmesiden.

NISO er enig i grunnlaget for permitteringer i coronaens tid. All organisert idrettsaktivitet er forbudt – i hvert fall frem til 26. mars. Spillerorganisasjonen oppfordrer alle utøvere til å ta kontakt med NAV så tidlig som mulig.

Norsk Topphåndball understreker at ingen vet hvordan viruskrisen ender, men Hein Barthold tror den kan komme til å ende med at mange toppspillere i håndball må tåle en nedgang i lønn. Han begrunner det med sponsorsvikt og tapte inntekter som ikke kan tas igjen.

– Vi regner det som sikkert at mange klubber må gå i diskusjoner med spillerne om lønn, sier Barthold.

Norges Håndballforbund varslet torsdag hvordan de ordner opp- og nedrykk i sesongen som i forrige uke brått ble avsluttet. Rælingen (kvinner) og Sandefjord (herrer) blir tilbudt en ekstra plass i neste sesongs Rema 1000-liga. Barthold tror begge takke ja.

Publisert: 20.03.20 kl. 08:04

