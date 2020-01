TV3 – KOMMENTATOR: Daniel Høglund er plassert øverst på tribunen i Tele2 Arena. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

TV3-kommentator: – Jeg kunne like gjerne ha sittet hjemme i stua

STOCKHOLM (VG) TV3-kommentator Daniel Høglund (33) har aldri opplevd å bli plassert så langt fra håndballbanen som han skal være i fredagens semifinale i Tele2 Arena i Stockholm.

Nå nettopp

– Dette blir som å sitte hjemme i stua – men den forskjellen at jeg der har 55 tommers skjerm, sier Høglund til VG fra toppen av tribunen, der han er plassert.

– Dette er bare håpløst. Jeg begynte å telle. Jeg tror vi sitter over 50 meter unna, i tillegg kommer høydeforskjellen. Det føles som om vi sitter flere hundre meter unna banen.

– Da blir det å følge med på monitoren?

– Ja, vi har ikke sjanse her. Vi ser om det er scoring, men alle de små situasjonene med skritt og slag i ansiktet og sånne ting har vi ikke sjanse til å se med egne øyne. Det er heller ikke lett å se hvem som er hvem herfra.

– Hva sier din ekspertkommentator Kristian Kjelling til dette?

– Han får seg nok et sjokk når han ser dette. Og Kjelling sier at han ikke ser så bra på lang avstand.

Tele2 Arena er blant annet hjemmearenaen til fotballklubbene Djurgården og Hammarby, men er nå bygget om til de avgjørende kampene i håndball-EM.

Daniel Høglund forteller at TV-kommentatorene var plassert midt på tribunen, altså langt nærmere, da de var på befaring for noen måneder siden.

– Men nå har arrangøren og det europeiske håndballforbundet flyttet oss helt øverst helt uten videre.

– Det hender jo at vi sitter høyt oppe, men da er tribunene langt brattere. Her er det så flatt, og vi sitter så langt unna.

– Er det mulig å gjøre noe med dette nå?

– Nei, nå er det for sent. Så nå kan vi bare gå rundt og være sure.

Høglund sier at han og Kjelling like gjerne kunne ha sittet hjemme i Oslo og kommentert. Han la ut et bilde fra sin kommentatorplass på Twitter fredag. Teksten var: «Jaja, dere får ha oss unnskyldt når vi ikke får med oss alle detaljene i morgendagens kamp» – ledsaget av en smiley som gråter.

– Vi må uansett følge med på monitoren her, sier han og peker på den relativt lille skjermen.

Når VG spør om kommentar fra den svenske mediesjefen for EM, Mats Olsson, sier han dette:

– Jeg kan ikke kommentere dette. Jeg kan bare henvise videre til rettighetshaver Infront.

Hos Infront får VG denne uttalelsen fra en talsmann som ønsker å være anonym:

– Dette er ikke vår avgjørelse. Dette er det andre som har bestemt. Det er ikke slik vi ønsker å plassere kommentatorene. Det er ikke vår standard.

Publisert: 23.01.20 kl. 18:49

