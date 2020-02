FORSVARER KLUBBEN: Camille Ayglon-Saurina (til venstre) and kaptein Léa Lignières forsvarer klubbens versjon i saken om graviditetstestene i Nantes. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Hevder klubblege utførte graviditetstest uten at spillerne visste

Det har blåst opp til storm i fransk håndball. Stridens kjerne? Graviditetstester i Frankrikes tredje beste klubb, Nantes.

Dette strides det om:

Organisasjonen for franske håndballspillere (AJPH) hevdet torsdag i forrige uke at klubblegen i Nantes Atlantique Handball utførte graviditetstester uten spillernes samtykke i forbindelse med helsetester gjennomført før sesongoppkjøringen. Spillerorganisasjonen slo i en pressemelding fast at en slik praksis var helt uakseptabel.

Klubben benektet dette på en pressekonferanse dagen etter, fredag.

Men det stoppet ikke der: I etterkant av pressekonferansen skrev seks ikke navngitte Nantes-spillere i et åpent brev utsendt av den franske spillerforeningen at de ikke kjente til denne fremstillingen. – Alt vi vil si er at forfatterne av dette åpne brevet ikke ble informert om at de biologiske testene vi fikk inkludert graviditetstester, står det i brevet

– What? Hvis dette stemmer, er det helt sykt. Dette tenker jeg at klubben ikke har noe med, sier Pernille Wibe umiddelbart. Hun er norsk EM- og VM-vinner med fire sesongen bak seg i fransk håndball.

BENEKTER: Klubbpresident Arnaud Ponroy sammen med Camille Ayglon-Saurina, Léa Lignières, trener Alan Heine og seks andre spillere på pressekonferansen til Nantes. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Nantes har dansk trener – Alan Heine – og to danske landslagsspillere. Hverken Lotte Grigel eller Stine Bodholt har ønsket å uttale seg. De skal – i motsetning til åtte andre spillere – ikke ha vært til stede på klubbens pressekonferanse.

– Det er et absolutt «no go», mener vi. Det er en meget personlig sak, om man er gravid, og fullstendig inne i privatsfæren, sier Michael Sahl Hansen i den danske spillerforeningen.

Dagen etter pressemeldingen fra AJPH møtte klubbledelsen og to av Nantes-spillerne til pressekonferanse der de hevdet at denne påstanden var feilaktig. Det ble bekreftet at graviditetstester var blitt utført, men benektet at spillerne i Frankrikes tredje beste klubb ikke visste.

– Disse prøvene er utført etter regelboken. Håndball er en fysisk sport og det er viktig å finne ut om en spiller kan tåle den tøffe treningen som kreves i oppstarten av sesongen, sa klubbpresident Arnaud Ponroy ifølge avisen Ouest France.

FOR NORGE: Pernille Wibe jubler for seier over Tyskland på vei til VM-gullet i 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Problematikken skal ha oppstått i forbindelse med oppstarten til den nye sesongen. Da skal spillerne ha tatt flere obligatoriske tester som er påkrevd av det franske håndballforbundet. I forbindelse med disse testene skal klubblegen ha spurt spillerne om de ønsket en graviditetstest, noe som ikke er påkrevd, ifølge den tidligere nevnte pressemeldingen.

Kaptein Léa Lignières stiller seg helt bak klubblegen:

– Han er en person vi har tillit til, en som stiller opp for oss og som skjøter sin jobb på en god måte. Vi er virkelig fornøyd med jobben han gjør. Han deler ingen informasjon og om han skulle gjøre det, så vil det være svært gode grunner til det. Også klubbpresident Arnaud understreker at taushetsplikten er bevart.

– Alle visste at det ble gjennomført graviditetstester, men kommunikasjonen har kanskje ikke vært god nok, ettersom vi sitter her og diskuterer det i dag, sier Lignières.

– Det har ikke vært noe forsøk på skjule noe her, understreker Camille Ayglon-Saurina. Klubbens stjernespiller med VM- og EM-gull ble selv mor for ni år siden.

I brevet fra de seks spillerne hevdes det for øvrig at over halvparten av laget nektet å delta på pressekonferansen, siden de er uenige med klubbens versjon av saken.

– Det er i alle fall ikke slik vi har det i Norge. Her er det bra dialog og mange klubber har jo lagt godt til rette for at spillere kan bli mødre mens de spiller håndball på toppnivå, sier Pernille Wibe, som gjorde comeback med bronse i Champions League med Vipers sist sesong. Nå har 31-åringen fra Oslo lagt opp for godt.

– Vi hadde ganske omfattende helsetester før sesongen i Issy Paris også. Blant annet ble vi sendt til tannlegen. Men det var aldri snakk om graviditetstester, sier Wible som spilte i den franske klubben fra 2013 til 2017. Blant annet sammen med Stine Bredal Oftedal og Silje Solberg.

Publisert: 19.02.20 kl. 08:55

