Tobias (20) styrte Elverum til ny seier: Landslagsuttak får kritikk

(Elverum – Zagreb 30–25) Tobias Grøndahl fortsetter å herje i håndballens Champions League. Tidligere landslagssjef Gunnar Pettersen er kritisk til at 20-åringen ikke er å finne i Christian Berges landslagstropp.

Av Jostein Overvik

– Jeg skjønner ikke at Grøndahl ikke er i landslagstroppen, sier Pettersen til VG. Viasats håndballekspert mener nesten ingen norske spillere har gått utenpå Elverum-kometen i høst.

– Foruten Sander Sagosen og Harald Reinkind i Kiel har han vært den beste norske spilleren denne sesongen.

– Sånn er er det. Jeg må gå gradene. det gir meg bare enda en boost, sier Grøndahl til VG.

– Føler du deg klar for A-landslaget?

– Jeg har følt meg klar veldig lenge, svarer Bærums-gutten som kaller seieren over Zagreb for «en skalp».

– Ekstremt sterkt, mener Grøndahl.

Han vartet opp med scoring bak ryggen og mål på fem av seks skudd i tillegg til å styre Elverum til en ny seier i Champions League. Grøndahl matet på med målgivende pasninger til skytterne Erik Johansson, Dominik Máthé og Simen Holand Pettersen – sistnevnte tatt ut i troppen.

Grøndahl ble av det europeiske håndballforbundet kåret til rundens beste spiller i forrige runde. Da scoret han ni mål og spilte skjortene av Szeged i Ungarn.

– Den gutten der har et ekstremt håndballhode, meldte Børge Lund etter den kampen. Elverum-treneren forlot nettopp Christian Berges trenerteam. Til kampene mot Danmark, Frankrike og Nederland i november er det tatt ut 13 bakspillere. Men ingen Grøndahl. Han skal spille rekruttkamp mot Wisla Plock i Polen.

Keeper Emil Kheri Imsgard vartet opp med en redningsprosent på 50 før pause.

DOMINERTE: Emil Kheri Imsgaard brakte Zagreb til fortvilelse.

Den 23-årige Elverum-keeperen satte fyr på Terningen Arena da han reddet både straffe og retur fra verdensstjernen Ivan Cupic før pause. Kroatias høyrekant scoret på bare en av seks skudd før pause.

Målvakten fra Furnes rett utenfor Hamar har tatt det øverste nivået med storm denne høsten. Han ble sekundert av Mats Olsson på benken. Håndballjentenes keepertrener siden 2005 er ny i Elverums team.

– Når han får hjelp av en legende og kapasitet som Olsson faller en del brikker på plass, sier Gunnar Pettersen. Imsgaard endte med å bli kåret til banens beste med sine 16 redninger.

Elverum-keeperen dominerte også da sensasjonelt slo Elverum ungarske Szeged sist uke. Men ble hverken tatt ut på A- eller rekruttlandslaget mandag.

– Imsgard må både fortsette å levere. Han spiller mot noen de beste i verden hver uke. Desto flere kamper han gjør, desto sterkere står han, mener Gunnar Pettersen.

Men det var flere enn Imsgard og Grøndahl som imponerte da Elverum for første gang siden møtet med Barcelona i 2019 fylte Terningen Arena.

Åtte spillere har slitt med matforgiftning etter seieren over Kolstad søndag. Thomas Solstad måtte kaste opp natt til onsdag, men kom etter hvert på banen og leverte tre scoringer bare 15 timer etter at han hang over toalettskålen.

Det ble en ren fest for Elverum som bare har tapt én av 16 kamper i Champions League, serie og cup denne sesongen. Tapet kom for Sander Sagosen og Kiel i en målfest av de sjeldne i Tyskland – 41–36.

Simen Holand Pettersen markerte seg med fem scoringer. Den fineste på en perfekt flyver regisert av Tobias Grøndahl.

– Vi har tatt seks poeng i Champions League. Så bra har vi aldri vært, slår Pettersen fast.

Også Mathe og Johansson scoret fem.

Mens den nye venstrekanten Sindre Heldal fortsatte suksessen med fem nye scoringer i Champions League.