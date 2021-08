SLAG I TRYNET: Nora Mørk får gjennomgå av Anna Sen tidlig i kampen. Den russiske spilleren fikk direkte rødt kort. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge fikk en på trynet og tapte OL-semifinalen: − Orker ikke dette

TOKYO (VG) (Norge-ROC 26–27) Norge hadde sjansen til å revansjere et av sine mest sviende tap noensinne. Men nok en gang ble det nedtur i OL-semifinale mot russerne. De norske spillerne tørker sine tårer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nora Mørk scoret 10 mål for Norge. Det hjalp ikke. Mens de norske jentene er utrøstelige ute på parketten, jubler russerne hemningsløst.

– Jeg er veldig, veldig skuffet. Veldig lei meg. Jeg følte det var en drøm som brast. Jeg orker ikke dette, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Tårene rant for den norske stjernespilleren i intervjuet med VG.

– Vi sliter litt med å få ordentlig flyt i angrepsspillet. De får litt tak på tempoet, sier Oftedal.

Bedt om å sette noen ord på hva som gikk gjennom hodet etter kampslutt, svarer Bredal Oftedal:

– Enorm skuffelse, det er det vi kjenner mest på. Jeg er kjempetrist og kjempelei meg.

– Det er ikke bra, kan du si. Du har hatt en drøm kan du si, hele tiden, om å ta gullet i OL. Det er alltid vondt når drømmen blir ødelagt, sier Bredal Oftedal.

Se bildegalleri med flere bilder fra den dramatiske kampen her:

forrige





















fullskjerm neste FORTVILER: De norske jentene fortviler, mens russerne jubler. 1 av 12 Foto: Bjørn S. Delebekk

– Akkurat nå er det helt jævlig, sier Kari Brattset Dale til VG.

Linjespilleren var heller ikke fornøyd med hvor lenge russerne fikk holde på i det siste angrepet.

– Det er vanvittig frustrerende. De får stå vanvittig lenge og egentlig bare kaste «gris».

– Kan du sette ord på hvordan dette er?

– Det er vanskelig å sette ord på. Det er en drøm som brister.

– Jeg synes vi sliter litt med å komme til i angrep, og så bommer vi kanskje litt for mye. Jeg synes vi kunne vært bedre over hele linja. Det er litt svikt over hele linja, sier Brattset Dale.

Dommen fra ROC-trener Aleksej Aleksejev var klar etter kampen:

– Vi ville mer enn Norge, sier han.

les også Raser mot dømmingen i Norges semifinaletap: – De tar fra oss drømmen vår

Russerne, den gang som Russland, slo Norge i semifinalen i Rio-OL for fem år siden (38–37 etter ekstraomganger). Nå var det klart for at de norske kvinnene kunne ta revansj på det som i OL heter ROC.

Men russerne skal igjen i finalen - denne gang mot Frankrike.

Katrine Lunde (41) startet i mål for Norge og hadde tidlig tre fine redninger. Det var bra, for Norge slet med feil i starten - og russerne ledet 2–0 før Norge kom ajour på 2–2.

Russernes Anna Sen fikk rødt kort etter bare 13 minutters spill. Hun gikk med strake hender ut i ansiktet på Nora Mørk - og etter en «VAR-sjekk» var ikke dommertvillingene Charlotte og Julie Bonaventura i tvil: Sen fikk plass på tribunen resten av kampen.

les også Eksperter tror på OL-finale for håndballjentene: – Det beste laget

I det samme angrepet satte Nora Mørk inn sin andre straffe for dagen - og Norge tok for første gang ledelsen i OL-semifinalen: 6–5.

Jevgenij Trefilov likte ikke det han så. Den gamle landslagstreneren satte seg så nærme banen som det var mulig - og skrek sin ordre. Trefilov er nå første visepresident i det russiske håndballforbundet.

Katrine Lunde fortsatte å storspille utover i 1. omgang - samtidig som Stine Skogrand begynte å briljere på høyrekanten, etter en trøblete start. Men ROC satte inn kom likt igjen på 8–8.

Norge ledet 11–10 klarte ikke å dra ifra, og i stedet var det russerne som tok ledelsen 12–11 snaut to minutter før pause. De klarte ytterligere to mål, slik at det sto 11–14 for Norge før 2. omgang.

– Det er i forsvar vi må opp et hakk. Katrine Lundes åtte redninger skal være mer enn nok til å holde oss inne i kampen, sier NRK-ekspert Håvard Tvedten i pausen.

Henny Reistad var bare en skygge av seg selv i 1. omgang, og Camilla Herrem hadde ikke en eneste avslutning.

les også Bredal Oftedal om sammenbruddet i 2016: – Vi føler det samme

Katrine Lunde slo an tonen også i 2. omgang med tre redninger på de tre første russiske skuddene. Det siste var et straffekast fra Jekaterina Ilina.

Anna Vjakhireva - en av verdens beste håndballspillere - skapte stadig trøbbel for det norske forsvaret, og ROC holdt tomålsledelse fram til 18–16.

På norsk side hadde Nora Mørk bestemt seg for at hun skulle gjøre en stor 2. omgang. Hun scoret fire mål tidlig - men hadde så to tekniske feil som ble hardt straffet av russerne. De gikk opp til 19–16 etter den andre Mørk-feilen.

Etter drøyt ti minutters spill var ROC plutselig oppe i femmålsledelse 21–16. Trener Thorir Hergeirsson ble tvunget til å ta timeout. Det hjalp ikke; Russerne gikk opp til 22–16.

les også Russlands største stjerne før Norge: – Blir som en finale

Men da våknet Nora Mørk igjen. Stine Bredal Oftedal ordnet både russisk utvisning og straffe. Mørk scoret først på straffe, så i åpent russisk bur og deretter nok et straffekast - sånn at det plutselig sto 19–22.

Russerne gikk opp til fem mål igjen på 25–20. Norge reduserte til 22–25 med åtte minutter igjen.

Stine Skogrand satte inn 23–25 og fattet nytt norsk håp om ekstraomganger da drøyt fem minutter gjensto.

Russerne ledet med tre mål på 27–24, men Norge kom tilbake og reduserte til 27–26. Et halvt minutt før slutt fikk Veronica Kristiansen utvisning. Dermed ble det norsk tap.