DOBBELT POSITIV: Maren Aardahl har to ganger avlagt positiv test for covid-19. Foto: Tor Erik Schrøder

Maren (26) måtte tilbake på håndballtrening etter to positive coronatester: − Ekkelt

Håndballspiller Maren Aardahl synes det var ekkelt å gå tilbake på trening etter to positive coronatester i Champions League-klubben Valcea. Gjennom to uker med hjemmekarantene ble hun hver dag sjekket av politiet.

Oppdatert nå nettopp

26-åringen fra Trondheim spiller sin første sesong i den rumenske toppklubben som står notert med 20 ligatitler. Hun ble testet positiv for covid-19 23. oktober og testet med samme resultat 6. november. Hele 12 av klubbens 19 spillere har avlagt positive tester. Som flere andre steder i europeisk håndball, råder det kaos i den rumenske ligaen.

– I Romania er det slik at når man har avlagt positiv test og vært to uker i karantene, så trenger du ikke avlegge negativ test for å spille kamper. Det er veldig spesielt, sier hun til VG.

les også Nytt covid-tilfelle hos håndballjentene: Silje Solberg kan få EM-trøbbel

– Det var vanskelig å bli beordret tilbake i trening uten en negativ test. Jeg har lagvenninner som fortsatt ikke har vært smittet. Jeg visste jo heller ikke hvordan kroppen kom til å reagere. Jeg følte ikke den var klar etter to uker i hjemmekarantene, men det har gått bra.

Strekspilleren, som sist sommer var på landslagets samling i Kristiansand, sier at hun synes det er ubehagelig å merke at folk rundt henne er usikre.

– Ønsker du helst ikke å ta på andre?

– Den første uken etter at jeg kom ut av karantene var ekkel. Jeg hadde ikke noe valg. Her i Romania sier de at du ikke kan smitte noen etter to uker. Etter at jeg var sjekket med EKG og en blodprøve så var jeg klarert for trening mente klubben. Det har gått bra, men har vært vanskelig.

Maren Aardahl ville i samme situasjon ikke fått trent og spilt på det norske landslaget.

les også Norges kamper kan bli flyttet til Kolding: – Jeg tar det som det kommer

– Jeg tenker at hvis en spiller har to positive coronatester, så ville jeg hatt en negativ test før hun kommer tilbake i trening, sier landslagslege Anne Froholdt til VG. Men også i norsk håndball har det vært mye usikkerhet rundt corona-reglene.

Flere Tertnes-spillere ble coronasmittet i forbindelse med en europacup nettopp i Romania i oktober. Da spillerne skulle komme tilbake på banen var det uklart om de måtte ha en negativ test eller ikke.

– Jeg skjønner at det ikke er enkelt, men det var fullstendig kaos, sier trener Tore Johannessen. Det en endte med at spillerne med bare én positiv test kunne starte med rolig trening da de var ute av karantenen og hadde vært symptomfrie i syv dager.

FOR NORGE: Maren Aardahl (bak til venstre) foran en rekruttlandskamp i fjor sammen med EM-uttatte Kristine Breistøl, Emily Stang Sando (foran til venstre) og Marie Davidsen (reserve). Foto: Vidar Ruud / NTB

Byen Ramnicu Valcea har omtrent 100.000 innbyggere og ligger rett på sørsiden av De transilvanske alper. Smittetrykket har de siste 14 dagene ifølge Mediafax.ro vært på 4,69 pr. 1000 innbyggere. I byen må alle gå med maske utendørs og det er portforbud fra kl. 23 hver natt. Restauranter og barer kan kun servere utendørs.

Maren Aardahl har vært forkjølet og hatt vondt i kroppen, men bortsett fra det hatt det bra i karantenetiden. Hun fikk mat på døren og hadde hver dag – til ulike tidspunkter – politiet på besøk. De ville forsikre seg om at hun var hjemme.

– Humøret mitt var veldig skiftende. Jeg synes jeg taklet det fint. Men situasjonen her er tøff, sier Aardahl som opp gjennom årene har scoret 142 mål i de forskjellige europacupene. Hun har spilt til sammen 31 landskamper på rekrutt-, ungdoms- og juniorlandslaget og har et klart mål om plass på A-landslaget.

les også Norge sier nei til håndball-EM: – Med tungt hjerte

Men denne høsten har ikke vært noe særlig. Hun har kun spilt syv kamper. Champions League er uaktuelt. Det krever en negativ coronatest. I den rumenske ligaen kunne hun ha spilt, men det har ikke vært kamper siden hun testet positivt for andre gang.

Valcea ble i forrige uke tilkjent seieren over Gloria Bistrita. Motstanderen hadde 20 spillere ute på grunn av positive tester. Valcea har bare spilt 12 kamper denne høsten. Ifølge Aardahl står det 40 matcher igjen etter EM.

– Jeg vil gjerne spille, men på et tidspunkt må man stikke fingeren i jorden og kansellere utsatte kamper, sier hun. Nå håper hun at en ny coronatest torsdag er negativ slik at hun kan delta på rekruttlandslagets samling i neste uke.

Publisert: 20.11.20 kl. 07:50 Oppdatert: 20.11.20 kl. 08:37