BEDRE: Bjarte Myrhol er klart bedre i sin problematiske skulder enn under VM i januar. Veteranen ser frem til OL-kvaliken i Podgorica. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kan sikre første OL-deltagelse på 49 år: − Det er veldig på tide

OL-deltagelse har vært Bjarte Myrhols store drøm som håndballspiller. Nå kan de norske håndballgutta bli klare for OL for første gang på 49 år. Tokyo-lekene kan bli avslutningen for kapteinens landslagskarriere.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

Myrhol (38) har spilt landskamper helt siden 2002 uten å oppleve OL. Han bekrefter at det er hans største drøm som håndballspiller.

– Det er riktig å si. OL er stort. Vi har så mange flotte idrettsutøvere i Norge og det å få representere Norge sammen med andre, det trigger meg, sier Myrhol på VGs spørsmål. Kapteinen sier at et eventuelt OL kan bli hans siste mesterskap for Norge.

– Det er ikke helt umulig. Det går og surrer i bakhodet og på et eller tidspunkt må den dagen komme. Jeg jobber med det mentalt sånn at det ikke skal bli en energityv for meg, sier strekspilleren foran fredagens kamp mot Brasil i Montenegro klokken 20.00.

På kvinnesiden har Norge vært på plass i ni av de 10 siste sommer-OL – og vunnet to gull. Herrene står fortsatt notert med den ene OL-deltagelsen i München i 1972.

– Det er veldig på tide, sier Harald Tyrdal (74) – landslagets største profil på 1970-tallet. OL-deltagelsen for 49 år siden er blitt legendarisk også på grunn av at seks av 16 spillere trakk seg etter Svart Septembers terroraksjon mot den israelske OL-troppen. Til sammen 17 mennesker ble drept.

– Nå kan vi snart slippe referansen til OL-laget i 1972. Den har nesten ridd noen som en mare at det laget trekkes frem i mange sammenhenger. Nå er det er snart 50 år så og da er det greit at det blir et nytt norsk OL-lag, sier Oslo-mannen som var den tidens kanskje beste norske håndballspiller.

Norge skulle egentlig ha spilte denne kvaliken i Trondheim for nesten ett år siden. Men møter nå endelig Brasil (fredag), Chile (lørdag) og Sør-Korea (søndag). Kvaliken spilles på nøytral bane i Montenegro.

Det er grunn til å tro at OL-plassen kan være sikret allerede etter de to første kampene. Norge har slått Brasil i samtlige syv landskamper og Chile ble satt på plass med 41–20 i VM for to år siden.

Sander Sagosen minner om at brasilianerne spilte uavgjort mot Spania i VM, men landslagets midtpunkt mener OL-muligheten er stor:

– Vi har aldri hatt en bedre sjanse, beskriver Sagosen.

– Med det laget vi har nå så vil jeg kalle det mer enn en sensasjon om Norge ikke skulle greie å komme til OL, sier Harald Tyrdal som i 1974 spilte for er sammensatt verdenslag mot Jugoslavia i Ljubljana.

GAMMEL HELT: Harald Tyrdal i hard kamp om ballen som norsk landslagsspiller på 1970-tallet.

– Det er ikke tilfeldig at dette laget presterer på dette nivået. De har vist stabilitet og kapasitet over lang tid selv om de ikke hadde samme flyten i VM som i forrige mesterskap, sier Harald Tyrdal.

Christian Berge mener at Norge kommer til å være bedre i OL-kvaliken enn i VM.

– Det ser veldig bra ut, sier landslagssjefen.

– Litt mer stabilt defensivt og litt mer å spille på offensivt. Så jeg er veldig glad for at vi har laget samlet.

Både Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud er tilbake for Norge etter å ha ikke å ha spilt VM som ga 6. plass etter et skuffende tap for Spania kvartfinalen.

– Jeg merker at det er en sult her, sier Abelvik Rød foran landslagscomebacket fredag.

– OL er en guttedrøm. Det henger ekstra høyt, sier han.

Norge-Brasil, TV Norge kl. 20.00.