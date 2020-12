Mørk og Norge banket verdensmesteren: − Tror ikke Nederland er så glade i meg

KOLDING/OSLO (VG) (Nederland - Norge 25–32) Håndballjentene revansjerte det bitre tapet for Nederland i VM for to år siden - og tok sin fjerde seier av fire mulige i EM.

– Jeg synes jeg gjør mye bra. Jeg roper og skriker mye, så jeg tror ikke Nederland er så glade i meg når jeg lager en del sjumetere. De klaget veldig da det ble mye sjumetere fordi jeg ropte og skrek, sier Nora Mørk og ler etter kampen - blant kampens beste spillere.

Verdensmesterne ble spilt av banen av et norsk landslag som har fått en drømmestart på EM.

Til slutt endte det 32–25.

Etter tre seire i gruppespillet og full pott inn i hovedrunden hadde med andre ord håndballjentene også full kontroll mot et svakt Nederland. I fjor var det annerledes. For ett år siden ble de tap i hovedrunden under VM i Japan - hvor de oransje gikk helt til topps.

Den gang var ikke en kneskadet Nora Mørk med - men torsdag kveld var hun toneangivende.

Hun ble nok en gang norsk toppscorer med åtte mål - og scoret fra distanse, på gjennombrudd og fra straffemerket. Og hun liker tydeligvis godt å spille mot Nederland: Forrige gang Mørk møtte dem spilte hun til 10er på VG-børsen i EM-finalen i 2016 - hennes forrige EM for Norge.

– Jeg synes selv at jeg spiller en god kamp og fornøyd med det jeg bidrar med, sier Mørk.

I andre enden sto Norge godt i forsvar - med Stine Skogrand og Kari Brattset Dale i spissen. Mørk hyller lagvenninne Skogrand etter kampen.

– Jeg synes Skogrand er helt fantastisk i dag, hun er et ordentlig arbeidsjern og laget av stål. Hun er rå bakover og har vært kjempegod i Danmark. Ingenting gjør meg mer glad enn at hun gjør det bra, sier hun.

LEKTE SEG: Stine Skogrand feirer scoring sammen med Kari Brattset Dale og Nora Mørk.

Norge leder nå sin gruppe i hovedrunden med åtte poeng og ligger godt an til å nå en semifinale. De to beste lagene går videre. Norge møter Kroatia og Ungarn i sine to neste kamper, og trenger bare vinne en av dem for å sikre semifinaleplassen.

Og samtidig som Norge suser mot EM-semifinale, er drømmen over for den regjerende mesteren - som nå ikke kan komme seg videre.

Nederland har slitt hittil i mesterskapet og har mistet sin største stjerne i Estavana Polman. Hun ble kåret til VMs beste spiller i fjor, men er nå ute med korsbåndsskade.

Publisert: 10.12.20 kl. 21:56 Oppdatert: 10.12.20 kl. 22:28