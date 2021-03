FULLTREFF: Stine Skogrand scoret 12 i dramaet mot Romania lørdag. Søndag ettermiddag kan bli like spennende. Foto: SAVO PRELEVIC / AFP

Håndballjentenes OL-drama: Dette resultatet sender Norge til loddtrekning

Håndballjentene er svært nær OL-plass. Men ett resultat søndag vil skape en svært spesiell situasjon. Hvis Romania slår Montenegro 29–24 må Norge ut i loddtrekning for å komme til Tokyo.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

– Vi er klar over situasjonen, bekrefter håndballpresident Kåre Geir Lio – som er landslagets hovedleder under OL-kvaliken i Podgorica. Den avsluttes med Montenegro-Romania kl. 16.00 søndag.

Stine Bredal Oftedal & co. slo kraftig tilbake med 29–24 over Romania etter å ha tapt 23–28 for Montenegro fredag.

Hvis Romania vinner med fem mål med sifrene 30–25 eller mer, så kommer ikke håndballjentene til OL. Med rumensk seier 29–24 topper dramaet seg. Da står alle tre nasjoner med to poeng og null plussmål.

Romania vil da være OL-klare med 53 scorede mål, mens Norge og Montenegro begge vil stå med 52–52 i målforskjell. VG får fra det Internasjonale Håndballforbundet bekreftet at den siste OL-plassen vil bli avgjort ved trekning

Det er i tråd med «Regulations for IHF Competitions». IHF-delegaten i Verde Complex i Podgorica skal ifølge regelverket organisere trekningen med representanter fra lagene til stede.

Alle i den norske troppen skal i utgangspunktet fly hjem søndag før kampen.

– Vi vurderer nå om Thorir Hergeirsson skal bli værende i tilfelle trekning, sier Kåre Geir Lio til VG sent lørdag kveld.

– Det er ingen god følelse å være avhengig av andre, sa Hergeirsson etter dramaet mot Romania. Norge ledet med seks mål inntil det gjensto 17 sekunder av kampen. Det ville ha gitt OL-plass.

Men håndballpresidenten har absolutt ingen tro på at resultatet ender på 29–24 til Romania i den direkte avgjørende kampen.

– Jeg vil sammenligne det med å vinne 20 millioner i tipping. Det går f ... ikke an at Romania og Montenegro ender på det resultatet, sier han.

12-målsscorer Stine Skogrand var ikke like sikker rett etter kampslutt mot Romania. Hun regner ikke helt bort muligheten for at Montenegro og Romania kan beregne inn et resultat som sender EM-vinner Norge ut på i en lang sommerferie i stedet for OL-spill fra 23. juli.

– Tanken har slått meg. Men vi får håpe de spiller skikkelig i morgen, sier Skogrand etter å ha doblet sin personlige rekord i antall scoringer i en landskamp. Hun scoret seks mot Russland i 2015.

Norges herrelandslag kvalifiserte seg forrige helg for OL for første gang på 49 år. Nå er jentene svært nær sin åttende OL-deltagelse siden 1988. For første gang kan Norge få både herre- og kvinnelandslaget med i OL-turneringen.

– Jeg har tro på livets rettferdighet og da blir jentene også klare for OL, sier Kåre Geir Lio.