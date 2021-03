AVKLEDD: Henny Reistad og Norge gikk på en kjempesmell fredag. Mot Romania må håndballjentene reise seg. Foto: SAVO PRELEVIC / AFP

Slik kan håndballjentene redde OL-plassen: − Står med buksa nede

Håndballjentene kan for første gang på 18 år miste et mesterskap. Oppgaven er voksen mot Romania. Det kreves seks måls seier for å sikre OL-plassen i kveld.

Av Jostein Overvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– En god del jobb må gjøres individuelt. Når man står med buksa nede, så må en jo heise den opp igjen. Hver og en. Både vi på benken og de på banen. Det handler om å ta ansvar for eget bidrag inn i fellesskapet, svarer Thorir Hergeirsson på VGs spørsmål lørdag.

Fredagens sjokktap – 23–28 for Montenegro – har satt de ferske europamesterne i en svært tøff situasjon nøyaktig tre måneder etter at Frankrike ble slått i EM-finalen.

– Det handler veldig mye om å finne vårt DNA. Det er en forutsetning for å slå Romania, sier landslagssjefen.

Forutsetningene er krevende.

Seier med seks mål eller mer mot Romania: Norge er klare for sommerens OL i Tokyo.

Seier med mellom fem og ett mål Romania: Norge er avhengige av resultatet Montenegro-Romania (kl. 16.00 søndag).

Uavgjort mot Romania: Norsk OL-plass er avhengig av at Romania taper med minst fem mål mot Montenegro.

Tap mot Romania: Farvel Tokyo.

– Faller ting med oss, vet vi at vi har mulighet til å slå Romania med så mange mål at vi kommer opp på positiv målforskjell, sier Thorir Hergeirsson.

NYE MULIGHETER: Thorir Hergeirsson og Norge kan sikre OL-plassen med seksmålsseier mot Romania. Foto: SAVO PRELEVIC / AFP

Det skjedde i EM i desember. Et coronapreget Romania ble knust 28–20. Strekspilleren Crina Pintea manglet på grunn av sykdommen og Cristina Neagu – kåret til verdens beste fire ganger – var nettopp kommet tilbake etter corona-sykdom.

Det norske keeper- og forsvarsspillet sviktet mot Montenegro fredag. Målvakt Katrine Lunde og forsvarssjefen Kari Brattset Dale var Norges beste i Romania-kampen i EM.

Hergeirsson har hatt mange gode opplevelser mot Romania i mesterskap. Men i EM for tre år siden herjet Neagu og Pintea da Norge led et stygt tap 31–23.

– Det er umulig å demme opp for kombinasjonen mellom Neagu og Pintea om du ikke er kompakt. Vi må tette igjen. Det er en del andre bra spillere der i (Cristina) Laslo og (Eliza) Buceschi, advarer Hergeirsson.

Landslagssjefen hevder at håndballjentene ikke har gravd seg ned i navlebeskuing av egne feil det siste døgnet. Men at Norge ønsker å bygge videre på de to eneste positive tingene i stortapet: Brukbart forsvarsspill det siste kvarteret av 1. omgang og hele 20 avslutninger fra kant.

– På så kort tid handler det om å rette blikket fem og se på hva vi kan gjøre noe med, sier Hergeirsson og forteller at hver enkelt skal gjøre en detalj mye bedre. Til sammen mener han at det «utgjør ganske mange mål i forbedring.»

– Det aller viktigste for oss er å finne tilbake til oss selv. I går ble vi stående med «himla» store avstander i forsvar i 45 minutter. Uvanlig til oss å være, sier Thorir Hergeirsson før skjebnekampen.

PS! Siste gang kvinnelandslaget ikke kvalifiserte seg til mesterskap var OL i Athen i 2004. I VM året før var Norge avhengig av å slå Spania i kampen om 5.-plassen. Det endte med tap 26–27.

Alle Norges kamper i OL-kvalifiseringen sendes på TVNorge og Discovery +.