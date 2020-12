SPENT: Coronasmitten setter et ekstra press på håndball-EM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Smittekaos i Norges gruppe: − Synd

KOLDING/OSLO (VG) Norges gruppe i håndball-EM er preget av coronaviruset. Stine Bredal Oftedal (29) sier det norske laget føler trygge før starten, men innrømmer at hun er spent.

I Norges EM-gruppe er alle motstanderne rammet av coronasmitte før mesterskapet starter. Romania fikk påvist smitte hos sin strekstjerne Crina Pintea for noen dager siden. Laura Chiper Moisă testet også positivt tirsdag.

Polen, som møter Norge til åpningskamp allerede torsdag, ble rammet av et stort utbrudd i sin bruttotropp før mesterskapet. Også Norges andre motstander i gruppa, Tyskland, har hatt smitte i troppen før mesterskapet starter, skriver NTB.

– Jeg tror vi alle er spente. Om vi kommer oss en god uke inn i dette, så føles det veldig trygt. Det er akkurat de siste dagene, og når de fleste lagene har ankommet at den største risikoen ligger der. Jeg holder meg likevel rolig til det - det er det eneste jeg kan gjøre og jeg tror jeg blir mer sliten om jeg ikke gjør det, forteller kaptein Stine Bredal Oftedal på et digitalt pressetreff.

Det har også vært smitte i den norske troppen.

Györ-duoen Veronica Kristiansen og Silje Solberg har begge vært ute på grunn av viruset. Kristiansen er frisk og i Danmark, men Solberg er fortsatt i Ungarn i påvente av en negativ test. Den testen skal tas i dag forteller landslagssjef Thorir Hergeirsson på det digitale pressetreffet onsdag.

Norge ankom mesterskapet i god tid, og har kjørt oppkjøring i Danmark en stund. Flere av de andre landene ankom denne uken, og tirsdag gjennomgikk de en siste runde med testing før mesterskapet starter.

Under mesterskapet skal alle lagene leve i en boble, med svært strenge smittevernstiltak.

– Vi er nødt til å være kjempestrenge og håpe at det kommer frem om det er noe, på testene vi har jevnlig, sier Oftedal.

Nylig kom det frem at Romania hadde to tilfeller i troppen. Det seneste tilfellet ble påvist tirsdag, og de norske spillerne håper det stopper der.

– Det er akkurat sånn som de tilfellene som er synd. Jeg håper at de er flinke med isolering og at om det er noe mer kommer det frem så fort som mulig. Det er akkurat den overgangsfasen hvor lag kommer at ting er litt mer skummel, mener Oftedal.

Heidi Løke er tydelig på at hun føler seg trygg på det strenge opplegget, til tross for den nylige smitten hos Romania.

– Det er kjedelig at de har kommet inn her med smitte, men jeg føler det er trygt her med tanke på den protokollen vi følger. Det er et strengt testregime. Jeg er trygg på at vi kommer til å spille mot trygge spillere, slår Heidi Løke fast.

De har alle tillit til at EM-boblen skal holde dem trygge. Men de nye smittetilfellene gjør det litt tøffere, innrømmer kaptein Oftedal.

– Jeg tror det er helt naturlig å kjenne mer på det, og det hadde vært veldig mye greiere om vi visste at alle lag som kom hit ikke har hatt nylig smitte. Jeg håper bare protokollen er god nok, at alle lag følger det og testing avslører eventuelt nye ting sånn at det går helt fint.

