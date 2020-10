VAR BEKYMRET: Tertnes-spiller Madeleine Hilby i aksjon. Foto: John Vint, Tertnes

Tertnes-profil avslører intern uro før Romania-tur

Hele fem Tertnes-spillere har fått påvist coronasmitte etter europacupspill i Romania. I forkant var det ulike meninger om man burde reise eller bli hjemme.

Madeleine Hilby, som er en del av kapteinsteamet i Tertnes, sier at flere rett og slett syntes det var ukomfortabelt å dra. Bakspiller Karoline Fantoft valgte å bli hjemme.

– Pappa ville ikke at jeg skulle reise. Smitten hadde økt betraktelig før vi dro, og da valgte jeg å ikke dra, sier Karoline Fantoft til VG.

Hun sier at det var et veldig tøft valg, men hun valgte å høre på familien siden hun fortsatt bor hjemme.

Det var flere Tertnes-spillere som stresset voldsomt før avreise.

– Jeg var en av de som var usikker. Jeg hadde utrolig lyst, men syntes det var skummelt. Jeg fulgte ekstra godt med på smittesituasjonen i Romania, og det var ingen optimal utvikling, forteller Madeleine Hilby.

Henrikke Kjølholdt, Eva Erdal Moen, Linn Gossé, Martine Knutsen og Kaja Horst Haugseng er de fem som har fått påvist covid-19-smitte etter oppgjøret mot H.C. Dunarea Braila.

– Jeg ringte idrettskretsen (Vestland idrettskrets), Norges Håndballforbund og FHI (Folkehelseinstituttet) for å få forsikringer om at det var trygt, men ingen turte å svare «ja» eller «nei». I etterkant synes jeg var litt rart at ingen turte å svare meg, forteller Tertnes-playmakeren.

TOK RINGERUNDE: Madeleine Hilby. Foto: Privat

– Jeg skulle ønske at man fikk tydeligere beskjeder fra håndballforbundet og idrettskretsen. Da det ble bestemt at vi skulle dra, rundt to uker før kampen, var avgjørelsen kanskje skrevet i stein.

Generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund svarer slik:

– Vi har hatt mye dialog om protokollen med klubbene som spiller i Europa, men én til én-oppfølging makter vi ikke.

Tertnes-leder Marit Brox forteller at det var en del corona-spørsmål før avreise, noe hun mener er helt naturlig. Det europeiske håndballforbundets strenge protokoll ble tungen på vektskålen for at man valgte å reise, en beslutning «som ble tatt sammen».

– Det ble uttrykt ganske klart at det ikke ville få konsekvenser for spillere som ikke ville reise, sier Brox.

– Det er lett å si i etterkant at vi ikke burde reist, men vi tok beslutningen sammen, sier Madeleine Hilby.

– Hvor reell var den enigheten? Ble alle hørt?

– Det var vanskelig å si. Jeg hadde jo veldig lyst til å dra, men samtidig er helse viktigere enn håndball. Det er vanskelig å svare for alle. De yngste tør kanskje ikke si hva de føler, men alle hadde veldig lyst. Det er ikke hver dag man har mulighet til å spille i Europa, sier Hilby, som er tydelig på at sesongens europacuper bør avlyses.

– Det er ikke forsvarlig å fortsette med europacup med den smitteøkningen man ser i Europa, sier hun.

Også den norske sesongen kan bli vanskelig, tror Tertnes-spilleren.

– Jeg tror det kan bli store utfordringer innenfor de rammene som er satt. Fotballsesongen har så langt blitt gjennomført ganske greit, men der er det mer penger til å gjøre ting forsvarlig. Vi drar for eksempel opp og ned samme dag når vi spiller borte.

Erik Langerud påpeker at det er risiko forbundet med å reise, enten det er med t-bane eller fly. Han synes likevel at det er overraskende med fem smittetilfeller i Tertnes.

– Sånn jeg forstår det, har de fulgt protokollene og gjort alt riktig. Likevel har de blitt smittet. Det er synd for hele laget, sier han.

Publisert: 19.10.20