KJÆRT MØTE: Sander Sagosen møter kjæresten Hanna Bredal Oftedal etter 12 mål i åpningskampen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Her får Sagosen seiersklemmen: – Skal ikke undervurdere Frankrike

TRONDHEIM (VG) Her får Sander Sagosen (24) gratulasjonen han setter aller mest pris på. Nå retter stjernespilleren alt inn mot møtet med sine franske venner søndag. Norge kan gi seiersvante Frankrike en nedtur de aldri har vært med på.

Kjæresten Hanna Bredal Oftedal var selvsagt på plass i Trondheim Spektrum da Norge banket Bosnia 32–26.

– Hun bare sa gratulerer. Vi skal nok ringes i kveld. Det var litt mye folk rundt der, sa Sagosen om møtet med samboeren etter suksesskampem fredag kveld.

Bredal Oftedal er tilbake hos ham i Paris etter at søsteren til landslagskaptein Stine Bredal Oftedal i høst måtte gi opp karrièren i danske Silkeborg-Voel på grunn av skade. Nå handler alt om Frankrike.

Søndag møter Sagosen lagkompisene Nikola Karabatic, Nedim Remeli og keeper Vincent Gerard fra Paris St-Germain. De nåværende franske stjernene har aldri tidligere opplevd å bli slått ut innledende i et mesterskap.

Men etter 28–25-tapet for Portugal er vinn eller forsvinn for Frankrike.

– Det blir knalltøft, spår Sagosen etter å ha vist klasse med 12 mål på bare 14 skudd mot Bosnia. Han mener at han aldri har vært bedre.

– Jeg kjenner mange av spillerne. De kan spille en dårlig kamp og jeg vet hvor stor faen det går i dem til den neste. Det er en grunn til at de har vært med på denne scenen i så mange år. Vi skal ikke undervurdere eller avskrive Frankrike. De kommer alltid til å være der, minner han om.

Christian Berge sier at han blir voldsomt «trigget» av det som ligger foran. Han var klart mest opptatt av den kommende kampen rett etter å ha vunnet enkelt mot mesterskapsdebutanten fra Balkan.

– Vi får en mulighet til slå Frankrike ut av dette mesterskapet. Det skal vi jobbe hardt for, lover han.

– Frankrike er et mye mer komplett lag enn Bosnia, sier han.

Ingen tvil om hvem som var hovedpersonen mot Bosnia:

– Det kommer til å bli et brak. De kommer i 150. Det skal vi gjøre også.

Christian Berge medgir at Frankrike akkurat nå ikke har en spiller av Sander Sagosens kvalitet. Nikola Karabatic var både god og dårlig mot portugiserne.

– Jeg gleder meg vanvittig til å møte Frankrike. Det spiller ikke noen rolle oss for at de tapte. Vi har våre arbeidsoppgaver uansett. Vi har en tydelig plan på hvordan vi skal gjøre det. Så får vi se om vi lykkes med alt vi har forberedt, sier han.

Sagosen og Berge har en gang tidligere opplevd å slå Frankrike i en tellende kamp. Norges stjerne gjorde en av sine aller beste kamper da de nybakte franske verdensmesterne ble slått 35–30 i Oslo Spektrum. VGs dom var klar: Toppkarakteren 10 poeng på børsen. Ett poeng mer enn han ble verdsatt til i oppvisningen mot bosnierne.

– Det var en god kamp, husker han. Den neste setningen kommer raskt som et innspill til Petter Øverby fredag.

– Vi er i god form, jeg er i god form og vi nyter å spille håndball, sier han.

– Jeg har vel spilt andre gode landskamper også, men jeg har ikke klart å få til en like bra første kamp i alle andre mesterskap. Nå håper jeg bare at jeg kan bygge på dette og bli bedre og bedre for hver kamp. Så skal dette bli bra.

Han peppet opp publikum og fikk respons av omtrent alle 8232 i Trondheim Spektrum.

– Publikum er som en bensintank. Det er bare å kaste litt ild på dem så eksploderer de. Nå har vi startet en reise. Det var ikke perfekt i dag, men vi skal jobbe, jobbe og jobbe på for å få ting bedre.

Se VG-intervjuet med Sagosen her:

Det skal skje med at Norge drar tempoet opp når Frankrike vil trekke det ned. Sagosen ønsker å gripe taktpinnen og styre farten søndag.

Følelsen er så god som den kan få blitt etter den første av kanskje ni EM-kamper.

– Det er deilig å ha en matchball og at vi kan slå dem ut allerede.

