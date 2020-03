I KARANTENE: Bjarte Myrhol tilbringer det meste av tiden inne, etter det ble klart at han trolig er smittet av coronaviruset. Foto: Erik Johansen

Bjarte Myrhol: – Reiste ned til et ormebol av coronasmittede

Bjarte Myrhol har ikke fått påvist det, men mye tyder på at han har coronaviruset. Nå snakker han ut om hvordan det er å være syk.

Nå nettopp

– Det står helt greit til, jeg er syk på sjette eller syvende dagen, sier Myrhol i podkasten «Håndballprat» til Norges Håndballforbund.

Det var 18. mars at håndballprofilen meldte på sin instagram-konto at han mest sannsynlig var smittet av viruset.

Han beskriver det hele som en langdryg affære med helt vanlige influensasymptomer.

– Det som skiller seg fra tidligere for min del er at det går i bølger. Du føler deg egentlig frisk i en periode, så går det to timer så ligger du på sofaen igjen, forteller Myrhol.

les også Eventyret om «Berge Boys»

Han synes det verste er usikkerheten viruset og sykdommen fører med seg.

– Jeg er egentlig ikke en bekymra fyr, sånn av natur, men jeg har merka at jeg har våknet opp om natten og grublet og tenkt. Hva skjer nå, hvordan blir symptomene, når blir jeg frisk? Når kverna begynner å gå sånn, gir det ikke noe positiv effekt, sier Skjern-spilleren.

Håndballprofilen skjønner at det er mange rundt omkring i verden som kan slite med både angst og bekymringer rundt sykdommen.

– Sykdommen i seg selv er så tøff at det er en krevende prosess når man ikke vet, man vet ikke hvordan det fungerer, forteller Myrhol.

Her forteller Myrhol om hvordan han mest sannsynlig ble smittet:

Han mener selv han ble smittet under et besøk hos gamle lagkamerater i Rhein-Neckar Löwen. Det var en reise som var bestilt lang tid i forveien og en reise som var før reiserestriksjonene i Tyskland ble innført. De tok likevel alle forhåndsregler med å droppe fly og byttet ut hotellet med leilighet. De visste likevel lite om at de tråkket inn i et ormebol av coronasmitte.

– Først var det Mads Mensah (red. håndballspiller i Rhein-Neckar Löwen) som testet positivt, vi bestemte oss derfor for å reise hjem når det kom så nærme.

les også Utsettelsen bra for Nora Mørk: – Nå blir OL veldig, veldig realistisk

I løp av hjemturen fikk de nye beskjeder om at fem, seks nye spillere var smittet.

– De som jeg var sammen med testa også enten positivt eller er syke med akkurat samme symptomer som meg, så det er ikke veldig vanskelig å regne ut hverken smittekilde eller hva dette var for noe.

Myrhol kan også fortelle i podkasten at både kone og barn også er smittet av coronaviruset, men at de ikke har vært dårlige.

– Charlotte har hatt milde symptomer og ungene har ikke vist noen ting, så det er kun meg som har hatt feber og vært sengeliggende.

Han får nå oppfølging av både landslagslege og klubblege, som er mest opptatt av feberen til landslagsspilleren, som nå bare må være tålmodig i påvente av å bli frisk.

Se hele intervjuet med Bjarte Myrhol her:

37 år gamle Myrhol måtte stå over EM i januar etter å ha fått hull i tarmen. I 2011 fikk han påvist testikkelkreft, men ble frisk, og gjorde comeback på håndballbanen samme år.

Han spilte tidligere for tyske Rhein-Neckar Löwen. I tillegg har han 242 kamper for det norske landslaget. Han var kaptein på det norske laget som tok sølv i VM både i 2017 og 2019.

Publisert: 26.03.20 kl. 18:28

Fra andre aviser