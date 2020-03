PÅ VENT: Resten av sesongen er satt på vent for Stine Bredal Oftedal. Nå melder også spørsmålene seg for neste sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Usikker på håndball-EM i desember: – Umulig å vite

Forberedelsene går sin gang. Men Norges Håndballforbund er slettes ikke sikre på at håndballjentenes EM på hjemmebane kommer til å bli arrangert i desember.

Nå nettopp

– Umulig å vite noe som helst, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

For første gang på 21 år har det norske kvinnelandslaget muligheten til å spille en finale på hjemmebane. Mesterskapet i Trondheim Spektrum, Stavanger Idrettshall og finalestedet Telenor Arena er den største internasjonale idrettsbegivenheten i Norge i resten av året. Danmark er medarrangør.

– En kan tenke seg en situasjon hvor vi i Norge har fått kontroll på coronasituasjonen i august-september. Utfordringen kan bli at bildet vil være et helt annet andre steder i Europa og verden, sier Lio. Han understreker at forberedelsene går sin gang.

les også Kurtovic-familiens tøffe vinter: – Herregud. Idrett betyr ingen ting

Foreløpig er bare Norge og Danmark kvalifisert for EM. De øvrige 14 nasjonene må gjennom kvalik. Den har ikke kommet lenger enn til runde to av seks. Det europeiske håndballforbundet (EHF) har foreløpig satt resten av sesongen på vent til 12. april. Lio er sikker på at ingen ting kommer i gang igjen da.

– Dette kan vare både vinter og vår, er jeg redd for, beskriver han fra hjemme på Kjerringøy i Nordland.

– Det kan hende at vi må tenke annerledes og la de internasjonale rangeringene bestemme deltagelsen. Men dette er ikke noe vi snakket med EHF om.

Styret i det europeiske forbundet besluttet tirsdag flytte kvinnenes sluttspill i Champions League til 5. og 6. september. Mens herrenes skal spilles 22. og 23. august - om det er mulig.

Kari Brattset Dale og hunden holder seg i form:

Kåre Geir Lio er også bekymret for håndballguttas VM i januar 2021. Christian Berges mannskap er allerede kvalifiserte for mesterskapet som etter planen spilles med 32 nasjoner i Egypt. Tett befolkede Kairo huser finalearenaen. Lio tenker det samme som om kvinne-EM:

– Det er like sannsynlig at det ikke blir arrangert, som at det blir arrangert, mener han.

2020 skulle bli det hittil største året for norsk håndball med EM for både menn- og kvinner på hjemmebane. Pluss OL i Tokyo.

Tirsdagens utsettelse av OL til neste år påvirker selvsagt også. Kvalifiseringen for både kvinne- og herrelandslaget ble tidligere i måneden utsatt til juni.

les også Bjarte Myrhol i karantene med corona-symptomer

– Den spilles nå helt sikkert ikke før på en senere tidspunkt, mener Lio.

NHF er nødt til å planlegge for alle scenarioer. Resten av den norske håndballsesongen er avlyst. Ingen vet om den neste kan starte i august. Mange klubber har gått til permitteringer. Kåre Geir Lio mener det blir jobbet svært godt i håndballforbundet i en vanskelig situasjon. Han har brukt et bilde over for medarbeiderne.

– Vi skal ha pakket sekken og satt den ved døren. Vi skal være helt klare den dagen vi kan gå ut igjen, beskriver han.

Norges Håndballforbund har innført fem tiltak for å hjelpe klubbene økonomisk. Pakken utgjør til sammen drøye 6,1 millioner kroner. Dessuten blir klubber med gjeld til forbund og regioner – minus region Innlandet – oppfordret til å ta kontakt. Det vil bli gitt henstand på gjeld frem til 1. juni. Samlet gjeld for klubber i Norge på alle nivåer utgjør pr. 23. mars 8,5 millioner kroner.

Publisert: 25.03.20 kl. 23:07

Fra andre aviser