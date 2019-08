IKKE HELT KLAR: Sander Sagosen har ikke kunnet trene noen dager på grunn av en strekk i ryggen. Men han er klar til møtet mellom hans PSG og Elverum om en måned. Foto: Joachim Azouze/PSG

Sander Sagosen om PSG-Elverum: – Blir helt rått

PARIS (VG) Sander Sagosen (23) tror mesterligaoppgjøret mellom hans stjernelag Paris Saint-Germain og Elverum foran et etter alt å dømme rekordstort publikum i OL-arenaen Håkons hall vil bli «helt rått».

– Det blir gøy for meg å få vist frem mitt Paris i Norge. Vi skal vise frem en fantastisk håndball, sier Sander Sagosen – sittende dypt i en brun skinnsofa i et oppholdsrom nest inntil styrkerommet til PSG i Stade Pierre de Coubertin.

VG møtte ham der torsdag i forrige uke.

– Det blir helt rått. Noe helt spesielt. Alle ser opp til oss og hvordan vi gjør det. Nå får de se det med egne øyne, tilføyer han.

Mandag hadde Elverum solgt over 10.000 billetter til håndballkampen i Håkons Hall lørdag 28. september, dit den ble flyttet etter at Elverum straks forsto at hjemmearenaen Terningen ville bli i minste laget.

Elverum starter mot Aalborg Elverum spiller sin første kamp i Champions League mot Sander Sagosens tidligere klubb Aalborg 15. september – på hjemmebane. Deretter følger Flensburg-Handewitt på bortebane 18. september. Kamp tre: Elverum-Paris Saint-Germain i Håkons hall 28. september. Elverum er i pulje A: HC PPD Zagreb (Kroatia), Aalborg Handbold (Danmark), SG Flensburg-Handewitt (Tyskland), Barça (Spania), Paris Saint-Germain HB (Frankrike), RK Celje Pivovarna Lasko (Slovenia) og MOL-Pick Szeged (Ungarn). Mesterligaen består av to grupper av åtte lag. Finalespillet «Final 4» avvikles i Lanxess Arena i Köln 30. og 31. mai neste år.

Over 7000 billetter ble revet bort den første timen etter at de ble lagt ut for salg.

På spørsmål om de skal feie Elverum av banen, svarer Sander Sagosen blant annet «det er jobben vår».

Han måtte stå over PSG treningskamper sist helg.

– Det er en liten muskel i ryggen som har fått en kakk, eller strekk. En MR-undersøkelse i går viste at det er væske i den, forteller han.

– Du blir ikke ute lenge?

– Nei, det er bare snakk om at jeg må ta det rolig en ukes tid, og så får jeg begynne å bygge meg opp etter det, svarer han.

Seriespillet i Frankrike starter 4. september, Champions League 14. september. Sander Sagosens PSG begynner med bortekamp mot Zagreb, oppgjøret mot Elverum er deres tredje oppgjør i håndballens mesterliga.

