CORONA-PAUSE: Robert Hedin får ikke samle Nøtterøy-spillerne før 11. august. Foto: Bjørn S. Delebekk

Coronautbrudd i Nøtterøy: – Spillerne er sjokkerte

To spillere har testet positivt på corona i håndballklubben Nøtterøy. Hele stallen er satt i hjemmekarantene. 1. divisjonsklubben er satt ut av spill en måned før seriestart. Tidligere landslagssjef Robert Hedin frykter kaos når sesongen starter.

– De to spillerne er sjokkerte. De kan ikke forstå at de er smittet, sier daglig leder, Roger Meyer, til VG og legger til:

– Ingen av dem har følt seg syke.

Men en av spillerne meldte i forrige uke om lette symptomer via klubbens daglige elektroniske meldingssystem. Han testet positivt for covid-19. Så kom ytterligere en positiv test. De to spillerne skal ha vært sammen i en festlig sammenheng.

Alle klubbens 24 spillere er nå satt i hjemmekarantene.

Også Robert Hedin og hele hans trenerteam opprinnelig satt i karantene av kommuneoverlegen i Færder. Hedin & co. slipper nå dette, men får ikke samle laget til trening før 11. august. Sesongen starter antagelig med cupkamper i slutten av august og seriestart i begynnelsen av september.

– Det er ennå noen uker til. Så det kan gå bra. Men det blir interessant å se hvordan man skal løse slik situasjoner hvis de skjer i sesongen. Da kan det bli kaos, frykter svensken som trente det norske landslaget fra 2008 til 2014.

– Så lenge vi ikke har noen vaksine fortsetter dette. Det kan påvirke flere sesonger.

Kvalifiseringen for VM i Egypt ble i juni flyttet til den internasjonale uken i begynnelsen av oktober og skal spilles i Mexico. Hedin er usikker på om han kommer seg dit og om kvaliken i det hele tatt blir arrangert. Men har stor tro på at USA skal komme seg til sitt første VM-sluttspill siden 2001. Norge er allerede kvalifiserte for mesterskapet i Afrika i januar.

– Vi har spillere med amerikansk pass både i Tyskland og Frankrike. Og har et interessant lag når vi får med alle, sier Hedin, som ledet Norge 7. plass i EM 2010 og 9. plass i VM året før.

De siste årene har Asker-bosatte Hedin vært sportslig leder og trener i Fold- St. Hallvard. Etter nedrykket fra Rema 1000-ligaen sist vår skrev han under en 5-årskontrakt med Nøtterøy. Klubben var sist gang i eliteserien for tre år siden.

– En interessant klubb. Jeg er veldig positiv, sier 54-åringen.

Samtidig fortsetter Hedin som landslagssjef i USA. Det er heller ikke enkelt å kombinere med corona-situasjonen.

– Dette er ingen optimal situasjon, sier han.

Publisert: 04.08.20 kl. 13:04

