KLAR FOR AVSLUTNING: Sander Sagosen (23) forbereder seg for sin siste sesong i storklubben Paris Saint-Germain - og Champions League-oppgjøret mot Elverum på Lillehammer 28. september. Foto: Joachim Azouze, PSG/TeamPics

Sander Sagosen på oppsigelse i PSG: Ikke redd for å bli fryst ut

PARIS (VG) Sander Sagosen (23) er sikker på at han ikke risikerer å bli fryst ut av stjernelaget PSG, selv om han spiller på oppsigelse.

– Det er vanlig for de største klubbene å håndtere det slik. Skal de få de beste spillerne, må de operere ett eller halvannet år frem i tid. Slik var det da jeg spilte for Aalborg også. Der var jeg ett år på oppsigelse før jeg kom hit, svarer Norges og en av verdens beste håndballspillere på VGs spørsmål om den sesongen Paris Saint-Germain (PSG) og han nå skal gå inn i.

– Jeg vet litt om hva jeg går til, og jeg er ikke så redd for det, tilføyer han.

– Du vil ikke bli fryst ut?

– Nei, vi har ikke stor nok tropp til det. Vi er avhengig av alle, meg inkludert, svarer Sander Sagosen.

Det blir Sander Sagosen tredje sesong i PSG. Tidligere i sommer undertegnet han en kontrakt med det tyske topplaget Kiel. Den gjelder først fra sesongen 2020/21. I mellomtiden har han krav på seg til å vinne Champions League med PSG, styre og skyte Norge til EM-gull på hans opprinnelige hjemmebane i Trondheim i januar og med det sørge for at herrelandslaget for første gang siden 1972 lykkes med det kvinnelandslaget så å si alltid har gjort – ta seg til OL.

VG møtte Sander Sagosen i Paris Saint Germains gamle og tradisjonsrike hjemmearena Stade Pierre de Coubertin i Frankrikes hovedstad i slutten av august.

Slik starter Champions League Gruppe A: Pick Szeged – Barcelona (lørdag kl. 17.30) Zagreb – PSG (lørdag kl. 20.00) Celje-Flensburg (søndag kl. 17.00) Elverum- Aalborg (søndag kl. 19.00)

Ikke etter at lagets spanske trener Raul Gonzales (49) har drillet danske Mikkel Hansen og resten av stjernegalleriet på parketten, men etter at Sander Sagosen har fått behandling av fysioterapeut.

– Det er en liten muskel i ryggen som har fått en kakk, eller strekk. En MR-undersøkelse i går viste at det er væske i den, forteller han.

– Du blir ikke ute lenge?

– Nei, det er bare snakk om at jeg må ta det rolig en ukes tid, og så får jeg begynne å bygge meg opp etter det, svarer han.

Seriespillet i Frankrike startet 4. september. PSG står oppskriftsmessig med fire poeng etter 32–29 over sterke Nantes sist. Sagosen spilte hele kampen og scoret fem mål.

– Nå gleder vi oss veldig til å komme igang med Champions League, sier han til VG fra Kroatia. Han bekrefter at er skadefri foran åpningen mot Zagreb på bortebane lørdag.

Tredje Champions League-kamp er mot Elverum i Håkons hall på Lillehammer lørdag 28. september.

– Det blir helt rått. Noe helt spesielt. Alle ser opp til oss og hvordan vi gjør det. Nå får de se det med egne øyne. Det blir gøy for meg å få vist frem mitt Paris i Norge. Vi skal vise frem en fantastisk håndball, sier Sander Sagosen.

Paris Saint-Germain har aldri vunnet Champions League i håndball, og sånn sett – sier Sagosen – kan de siste fem årene kalles fiasko for PSG. Men han vil ikke kalle det fiasko hvis de ikke skulle lykkes denne gangen heller.

– Det er vanskelig å vinne Champions League. Ingen lag har vunnet to år på rad. Alle forventer at vi skal vinne. Slik har det vært alle tre årene mine her. Vi har kanskje det beste laget på papiret. Drømme-avskjeden er å vinne Champions League med PSG, sier han.

– Og så få kjempe om det med Kiel. Det er et vel så bra håndballag, påpeker Sander Sagosen.

Om neste års overgang har 23-åringen sagt at han vil spille i Bundesliga før han blir for gammel. I det legger han at den tyske toppserien er ekstra tøff og hard, med flere kamper enn i den franske serien, og lengre reiser. Desto eldre han blir, jo lengre tid tar det å restituere kroppen etter harde påkjenninger. Men – bank i bordet – Sander Sagosen mener at den har klart seg usedvanlig godt, på tross av at han har «vært ute i det store livet som proff» siden han var 18 år gammel.

PSG har 4000 tilskuere på hjemmekampene, Kiel 10.200. Her får han gå i fred på gaten, i Kiel er interessen en helt annen. Hele byen er oppe i det, som han uttrykker det.

– Det er en stund siden. Men hender det at du har mareritt om VM-finalen i Boxen? Drømmer du om at du ville gjort noe annerledes; stått på høyre ben i stedet for venstre?

– Det går mange tanker gjennom hodet etter et slikt mesterskap. For oss var det tungt. Vi hadde som mål å vinne gullmedaljen. Men det er det som er fint med idretten. Tre dager senere er det en ny kamp, med mulighet for revansj, svarer Sander Sagosen.

Han har på rede hånd ikke noe svar på hva som gikk galt da Mikkel Hansen og Danmark valset over Norge. Sander Sagosen sier at «vi» har evaluert og han har snakket mye med landslagssjef Christian Berge. Danmark var imidlertid, kort sagt, et bedre lag og hadde mest energi «helt til slutt».

– Det ble lagt en del press på deg da. Det blir ikke mindre i forbindelse med EM på hjemmebane i Trondheim i januar?

– Jeg er vant til det presset, og jeg pleier å si at det ikke kan sammenlignes med det jeg legger på egne skuldre. Det handler mest om hva jeg har lyst til å oppnå, og det jobber jeg med hver dag, svarer han på VGs spørsmål.

EM OG OL-KLAR: Sander Sagosen understreker at Norges håndballandslag skal til OL i Tokyo neste sommer. Foto: A.Gadoffre/PSG

Han forteller at samme kveld som PSG ble slått ut av Champions League i kvartfinalen forrige sesong, ringte han til faren og sa til ham at «det neste morsomme» kommer i EM i januar.

Norge må vinne EM for å være kvalifisert for OL i juli neste år. Finale mot kvalifiserte Danmark gir også Tokyo-billett. Eventuelt siste sjanse er en kvalifiseringsrunde i april. Norges herrelandslag har ikke spilt OL siden 1972. Det affiserer ikke Sander Sagosen.

– Det er ikke noe «hvis» vi skal til OL. Vi «skal» til OL. Alle er innforstått med at det ikke blir sommerferie neste år. Hvis vi ikke vinner EM, har vi en god seeding-gruppe, sier han med tanke på siste kvalifisering-sjanse.

På «privaten» flyttet Sander Sagosens håndballspillende kjæreste Hanna Bredal Oftedal (25) til Silkeborg tidligere i sommer, etter å ha spilt fem år i Paris. Kommende sesong håper han de kan sees en gang i måneden. Når han flytter til Kiel blir mulighetene for det bedre. Det tar kun to og en halv time i bil mellom Kiel og Silkeborg.

– Å bo nær hverandre gjør livet lettere. Men vi har bodd fra hverandre i tre år før. Nå blir det bare ett år, sier han.

– Du er ikke av den nervøse typen?

– Nei, vi har vært sammen i seks år. Det har jeg avvent meg med, stille og rolig, svarer Sander Sagosen som sindige trøndere flest.

Publisert: 13.09.19 kl. 18:20







