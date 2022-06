HÅNDBALLPAR: Hanna Bredal Oftedal og Sander Sagosen under EM i Trondheim for to år siden.

Sagosen må gifte seg på krykker: − Det er noe av det tyngste

Det blir krykker og rullestol når Sander Sagosen (26) får sin Hanna Bredal Oftedal (27) i slutten av juni. Landslagets midtpunkt har «ekstremt lyst» til å spille VM for Norge etter ankeloperasjonen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Håndballstjernen ble skadet i Bundesliga-kampen mot Hamburg 5. juni og ble umiddelbart kjørt på sykehus. Der gjennomgikk han en ifølge TV 2 vellykket operasjon to dager senere. Kiel har anslått at Sander Sagosen blir borte fra håndballbanen i seks til åtte måneder.

– Seks til åtte måneder er «worst case». Det er lang tid. Med god oppfølging håper jeg legge ned den innsatsen som må til de neste månedene. Så er jeg tilbake raskere enn det, sier Sagosen til VG.

Sommerens bryllup blir ikke nøyaktig slik paret hadde planlagt

– Det er noe av det tyngste med hele greia. Alt jeg går glipp av på håndballbanen kan jeg antagelig få oppleve senere. Men gifte meg skal jeg forhåpentligvis gjøre bare en gang i livet, sier Sagosen til VG.

Han kommer til å være avhengig av krykkene i kirken.

– Jeg regner med at jeg må gifte meg på krykker. Jeg får ikke belaste foten. Så blir det sikkert rullestol utover i kveldstimene. Slik at jeg får bli med på festen litt også, beskriver trønderen.

– Det er tungt, men jeg er så heldig at jeg skal gifte meg med en så bra dame. Hun er løsningsorientert. Vi løser dette sammen, forteller han optimistisk.

Hanna Bredal Oftedal har selv landskamper i håndball. Hun vet det meste om hva skader koster. Den yngre søsteren til landslagets Stine Bredal Oftedal måtte i 2019 legge opp på grunn av en fotskade.

Bryllupsreisen blir neppe som planlagt for håndballparet.

– Mange av tingene som er planlagt blir bare utsatt, sier Sagosen.

– Det blir mye tid i Norge i sommer. Jeg må bli frisk så fort som mulig. Da må jeg gjøre jobben og det gjør man best der man muligheten til å trene bra og få bra oppfølging. På Olympiatoppen får jeg den beste oppfølgingen jeg kan få i verden.

Han kom hjem fra sykehuset i Tyskland sist lørdag. Onsdag kjører paret inn på Kiel-fergen i den tyske håndballbyen ved Østersjøen.

– Jeg får legge meg med foten høyt. Så får vi komme oss hjemover, sier han.

Torsdag skal Sagosen møte et oppfølgingsteam på Olympiatoppen i Oslo.

– Vi skal se på hvordan jeg kan bli best mulig trent den neste perioden, sier han.

Sagosen får på grunn av faren for blodpropp ikke fly. Lørdag spiller Kiel semifinalen i Champions League uten sin største stjerne til stede i Köln. Sagosen var avgjørende da Kiel vant det gjeve trofeet i 2020, men nå må Harald Reinkind, comeback-Bjarte Myrhol og de andre klare seg alene.

– Jeg tror det hadde vært tøft for hodet å være til stede, sier Sagosen. Han var sentral da PSG ble slått i to dramatisk kvartfinaler i mai.

BRÅSTOPP: Sander Sagosen jublet sammen med Harald Reinkind for semifinaleplass i Champions League 19. mai. 17 dager senere ble sesongen brutalt avsluttet.

Han har sett videoen av den skrekkelig skaden han fikk i tredje siste seriekamp.

– En veldig uheldig situasjon. Jeg har sikkert gjort den bevegelsen 10.000 ganger, men jeg tråkket uheldig ned på foten og fikk feil belastning samtidig som jeg ble dratt i trøyen. Jeg falt bakover i stedet fremover. Og da gikk det ut over ankelen, beskriver han.

Kiel har antydet at det vil ta seks til åtte måneder før Sagosen er på banen igjen. I så fall kan VM-sluttspillet – med start 13. januar – ryke.

– Jeg går glipp av mye før den tid, men selvsagt har jeg ekstremt lyst til å være med i VM. Det er sånn det er. Men nå bruker jeg ikke mange kalorier på det. Først må jeg bli frisk, «fit» og smertefri. Så kan jeg begynne å tenke på å gå på banen igjen, sier han og legger til:

– Jeg har prøvd å distansere meg fra når jeg kan spille håndball igjen. Dette er min første langvarige skade. Den vi ta noen måneder. Det gjør at jeg må dele opp dette i faser fremover.

Han må ta dag for dag, uke for uke, måned for måned, nå.

Det er en tøff tid for mannen som er blitt kåret til verdens beste håndballspiller.

– Jeg har hatt bedre dager, medgir han. Men Sagosen prøver å beholde det litt større perspektivet.

– Jeg blir ikke knust. Alle synes det er kjipt å bli skadet. Jeg er helt sikkert ikke den første som blir skadet og ikke den siste innenfor idrett. Det er en del av hverdagen. Selvfølgelig føles det like urettferdig og meningsløst for meg som for andre. Men du kan aldri være forberedt på noe slikt. Jeg har aldri hatt en slik skade, men nå er den en realitet.