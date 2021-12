SISTE VM-GULL: Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal løftet sammen VM-pokalen i 2015. IHF-president Hassan Moustafa sto for overrekkelsen.

Slik spilles håndball-VM 2021: Norge får superenkel åpning

Håndballjentenes VM er utvidet til 32 lag. Det betyr en svært enkel åpning for Norge før det tetner seg til i Spania. Slik spilles VM i desember.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

Stine Bredal Oftedal & co. skal for en stor del spille sine kamper i byen Castelló – ikke langt fra Valencia øst i Spania. Norge står til sammen notert med tre VM-titler på sine 20 tidligere deltagelser i sluttspill, men under VM i Japan for to år siden ble det «bare» 4. plass.

Utvidelsen av VM har gitt plass til fem lag fra Asia og Norge åpner VM mot to av dem – Kasakhstan og Iran. I kamp tre venter Romania, som mangler storstjernen Cristina Neagu.

Norges innledende kamper i gruppe C:

Fredag 3. desember kl. 20.30: Norge – Kasakhstan

Søndag 5. desember kl. 20.30: Iran – Norge

Tirsdag 7. desember kl. 20.30: Norge – Romania

Alle de norske kampene sendes direkte på TV3.

Tre av fire lag går videre til hovedrunden. Der er Nederland og Sverige klare favoritter til å gå videre og bli motstandere sammen med Puerto Rico eller Usbekistan. Det er sannsynlig at Norge fortsetter å spille kl. 20.30. Alternativene er kl. 15.30 eller kl. 18.00.

Hovedrunden spilles på disse datoene:

Torsdag 9. desember

Lørdag 11. desember

Mandag 13. desember

I kvartfinalen kan det bli ordentlig tøft for Norge. Ifølge landslagssjef Thorir Hergeirsson krysser Norge her med gruppe A og B. Det vil si at OL-vinner Frankrike eller sølvvinner Russlands håndballforbund kan bli motstander i Granollers. De mest sannsynlige alternativene er Serbia eller Montenegro.

Camilla Herrem dro til med «Tore Tang» etter EM-gullet for ett år siden. Under sommerens OL ble håndballjentene nummer tre.

Kvartfinale spilles tirsdag 14. eller onsdag 15. desember.

Kamptidspunktene er kl. 17.30 eller kl. 20.30.

Hele VM-avslutningen spilles i Granollers – en by ikke langt unna Barcelona. Hvis Norge kommer til semifinalen kan nasjoner som Spania, Brasil eller Tyskland bli motstandere.

Semifinalen spilles fredag 17. desember.

Semifinalen spilles kl. 17.30 eller 20.30.

VM-finalen spilles søndag 19. desember.

Tidspunktet er kl. 17.30 i Palau d'Esports de Granollers som maksimalt tar 5.685 tilskuere. Bronsefinalen spilles kl. 14.30 samme dag.

Alle norske kamper vises altså direkte på TV3. Også flere andre kamper skal vises på denne kanalen, mens VM som sådan vises på Viasats plattformer.

Rettighetshaver Nent Group sender 22 medarbeidere til Spania. Ørjan Bjørnstad kommer til å lede sendingene fra VM-arenaene med Karoline Dyhre Breivang og Ole Erevik som eksperter fra start. Etter hvert slutter også Gro Hammerseng-Edin seg til ekspertkorpset.

VM-gruppene er slik

A: Frankrike, Montenegro, Angola, Slovenia.

B: RHF (Russland), Serbia, Kamerun, Polen.

C: Norge, Romania, Kasakhstan, Iran.

D: Nederland, Sverige, Puerto Rico, Usbekistan.

E: Tyskland, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia.

F: Danmark, Sør-Korea, Tunisia, Kongo.

G: Kroatia, Japan, Brasil, Paraguay.

H: Spania, Østerrike, Argentina, Kina.

Tidligere VM-vinnere

2019: Nederland. 2017: Frankrike. 2015: Norge. 2013: Brasil. 2011: Norge. 2009: Russland. 2007: Russland. 2005: Russland. 2003: Frankrike. 2001: Russland. 1999: Norge. 1997: Danmark. 1995: Sør-Korea. 1993: Tyskland. 1990: Sovjet. 1986: Sovjet. 1982: Sovjet. 1978: Øst-Tyskland. 1975: Øst-Tyskland. 1973: Jugoslavia. 1971: Øst-Tyskland. 1965: Ungarn. 1962: Romania. 1957: Tsjekkoslovakia.