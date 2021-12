Må stoppe Spanias VM-komet: − Kult at hun lykkes

BARCELONA (VG) Paula Arcos (19) gråt da hun ble kåret til kvartfinalens beste spiller. Nå møter den 168 cm høye «Bredal Oftedal-kopien» Norge. Hun begeistrer også de norske jentene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er gøy å se på en spiller som er så rask og uredd. Det er kult at hun lykkes, sier Henny Reistad.

22-åringen er Norges yngste i VM. Nå møter hun Arcos som avslutter tenårene med VM-suksess. Den lynraske bakspilleren fyller 20 kommende tirsdag.

– Det er en drøm å ha kommet til semifinalen. Vi har klart å løse alle utfordringer, sier Paula Arcos til VG etter syv strake spanske seirer i VM.

Vertsnasjonen har overrasket stort etter at de ikke klarte å komme til kvartfinalen under OL i august. Men der var hverken Arcos eller den omtrent like kjappe venstrebacken Carmen Campos (26) med.

Norge-Spania spilles kl. 20.30 fredag. Kampen sendes på TV 3 og Viaplay.

De har virkelig satt fart på «Guerreras» – krigerne – som kvinnelandslaget kalles i Spania. Gamle stjerner som keeper Silvia Navarro (42), skytter Alexandrina Barbosa (35) og høyrekant Carmen Martín (33) er fortsatt med, men dominerer ikke like mye som under VM-sølvet for to år siden.

– De erfarne spillerne hjelper oss unge veldig mye. De lærer oss mange ting og tar oss med inn tradisjonen til det spanske landslaget, sier Arcos som til daglig spiller i Atlético Guardés som bare ligger på 7. plass i den spanske ligaen.

– VM har gitt oss veldig inspirasjon. Nå vil vi bare fortsette å vinne til turneringen er slutt, sier Paula Arcos foran semifinalen i Granollers.

SPANSK JUBEL: Paula Arcos (til høyre) feiret med Maitane Echeverria etter at Tyskland var slått tirsdag.

– Går dere for VM-gull?

– Jeg liker ikke å snakke om det nå, sier hun og kaller Norge «et svært erfarent lag som har vunnet mesterskap».

Hun har nøyaktig samme høyde og minner sterkt om Stine Bredal Oftedal i spillestilen med finter og fart.

– Jeg er ikke så overrasket over sammenligningen, sier Bredal Oftedal til VG.

– Hun er skikkelig uredd når hun går på. Ikke så høy, ikke så tung, men veldig kjapp, beskriver den norske kapteinen.

Hun studerte Spania da de slo Tyskland 26–21 i kvartfinalen. Spanjolene fikk en elendig start, men gikk så ut i et forsvarsspill som må kalles 0–6. Det vil si alle spillerne ut mot 9-metersstreken.

Tyskerne ble blåst over ende av den spanske aggressiviteten.

– Spania havner veldig høyt i forsvarsspillet sitt. For oss handler det om å gjøre en omstilling i satsingene våre. Det tror jeg blir utfordringen, mener Bredal Oftedal som gråt etter semifinaletapet for Spania i VM for to år siden.

– Spania spiller som tidligere. Det vil si mer offensivt enn vi er vant til, beskriver Henny Reistad. Men hun tror det kan passe henne og Norge bra.

– Så absolutt. Nøkkelen blir å justere slik at det blir avstanden til forsvaret og ikke avstanden til mål som blir det viktige. Det passer jo for så vidt flere av oss, sier hun.

Norge må uansett kalles favoritt. VM-semifinalen i Kumamoto ble tapt da både Reistad, Nora Mørk og Veronica Kristiansen var ute med skade. Før den tid slo Norge de spanske kvinnene syv ganger på rad i mesterskap.

– Jeg føler at denne kampen er opp til oss. Vi har et masse potensial og har til dels fått det ut i noen kamper. Vi har scoret mange mål. Så hvis vi klarer å få opp et godt forsvar, så skal det gå bra. Men det er enklere sagt enn gjort, understreker Henny Reistad.